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सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी अवैध मस्जिद को गिराने का आदेश, लगा 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना

मालिकाना हक के सुबूत नहीं दे सका पक्ष: इसके साथ ही सरकारी परिसर के भीतर एक डाकघर भी संचालित किए जाने की बात जांच के दौरान सामने आई थी. शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की सघन जांच शुरू की और पूरे प्रकरण को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस संवेदनशील मामले की करीब डेढ़ वर्ष तक दोनों पक्षों की मौजूदगी में नियमित सुनवाई चली. सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों को अपने-अपने साक्ष्य, गवाह और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया.

बजंरग दल की शिकायत से शुरू हुआ मामला: इस पूरे विवादित मामले की शुरुआत बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी द्वारा की गई एक लिखित शिकायत से हुई थी. शिकायत में गंभीर आरोप लगाया गया था कि जिलाधिकारी कार्यालय परिसर जैसी संवेदनशील सरकारी भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है. इसके अलावा शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इस परिसर का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा था. शिकायत के अनुसार मस्जिद परिसर में बने कुछ कमरों को बाहरी लोगों को किराए पर दिया गया था, जिनका किराया नियमित रूप से मस्जिद कमेटी द्वारा वसूला जा रहा था.

इसके साथ ही कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित पक्ष पर लगभग 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले के बाद से पूरे सहारनपुर जिले के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं.

सहारनपुर: जिला मुख्यालय परिसर में स्थित एक कथित अवैध मस्जिद को लेकर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है. नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने करीब डेढ़ वर्ष तक चली सुनवाई के बाद सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए इस मस्जिद को तुरंत हटाने का आदेश दिया है.

प्रशासन ने कोर्ट में रखी राजस्व रिपोर्ट: शासकीय अधिवक्ता विनय चौहान के अनुसार मस्जिद पक्ष की ओर से बिजली बिल और नगर पालिका का पुराना असेसमेंट रिकॉर्ड तो प्रस्तुत किया गया, लेकिन भूमि के वास्तविक स्वामित्व से जुड़े कोई वैध दस्तावेज, रजिस्ट्री या मालिकाना हक के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जा सके. वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट के राजस्व अभिलेख, सरकारी नक्शे और अन्य पुख्ता सरकारी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष रखे गए. मजिस्ट्रेटी जांच में पूरी तरह स्पष्ट पाया गया कि कलेक्ट्रेट परिसर की 315 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर बना यह निर्माण वैध अभिलेखों के अभाव में पूरी तरह अवैध श्रेणी में आता है.

अवैध मस्जिद पर चस्पा हुआ नोटिस: सुनवाई पूरी होने के बाद नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया. इसके साथ ही कलेक्ट्रेट जैसी अति-संवेदनशील सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और उसके व्यावसायिक उपयोग को बेहद गंभीर मानते हुए संबंधित पक्ष पर लगभग 6 करोड़ 41 लाख रुपये का बड़ा आर्थिक दंड लगाया गया. कोर्ट के इस कड़े आदेश के तुरंत बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण का कानूनी नोटिस चस्पा कर दिया है. प्रशासन का साफ कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गोपनीयता भंग होने की थी आशंका: शिकायतकर्ता विकास त्यागी ने दावा किया कि इस मस्जिद को वर्ष 1951 से ही इस परिसर में अवैध रूप से मौजूद बताया जाता रहा है. उनका आरोप है कि सरकारी परिसर के भीतर मस्जिद के कमरों को किराए पर देकर सालों से बड़ा आर्थिक लाभ लिया जा रहा था. उन्होंने यह भी गंभीर मुद्दा उठाया कि चुनाव के दौरान जब सुरक्षा कारणों से जिला मुख्यालय परिसर को पूरी तरह सील किया जाता था, तब नमाज के बहाने बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का प्रवेश यहाँ आसानी से होता था. उनके अनुसार इससे संवेदनशील प्रशासनिक और चुनावी गोपनीयता प्रभावित होने की आशंका हमेशा बनी रहती थी.

प्रशासन का सख्त रुख रहेगा बरकरार: उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को धरातल पर पूरा करने और जुर्माने की राशि को और बढ़ाने की भी मांग की है. इस पूरे मामले पर नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और उसके दुरुपयोग के मामलों में भविष्य में भी किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून का अक्षरशः पालन कराना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है. ऐसे सभी संवेदनशील मामलों में गहन जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

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