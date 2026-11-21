सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह ओवैसी को दे दिया गार्ड ऑफ ऑनर, सहारनपुर पुलिस की चूक से मचा हड़कंप
सहारनपुर के सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए तैयार गार्ड ऑफ ऑनर गफलत में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दे दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:55 PM IST
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार को पुलिस विभाग की एक ऐसी चूक सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के स्वागत के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की गई थी, लेकिन निर्धारित अतिथि के पहुंचने से पहले ही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंच गए.
कथित तौर पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही निर्धारित अतिथि समझ लिया और गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दे दी. पुलिस के जवानों को सलामी देते देख ओवैसी भी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और उन्होंने औपचारिक रूप से सलामी स्वीकार की.
इस वाकये के बाद पुलिस विभाग के प्रोटोकॉल और सतर्कता को लेकर सवाल उठने लगे. बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों को ओवैसी के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों को देखकर गलतफहमी हो गई. जिस गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी न्यायाधीश के स्वागत के लिए की गई थी, वह एक राजनीतिक नेता को दे दिया गया. देखते ही देखते यह मामला चर्चा का विषय बन गया.
पहले पहुंचे चंद्रशेखर, फिर सर्किट हाउस आए ओवैसी: जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 11 बजे आजाद समाज पार्टी (आसपा) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर सर्किट हाउस पहुंच गए थे. वह वहां एक कमरे में बैठे हुए थे. करीब 20 मिनट बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ सर्किट हाउस पहुंचे. इसी दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों की नजर ओवैसी के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों पर पड़ी.
बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें निर्धारित अतिथि समझ लिया. बिना पूरी जानकारी किए ही पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दे दी. दरअसल, सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के आगमन का कार्यक्रम प्रस्तावित था. उनके स्वागत के लिए पुलिस की एक टुकड़ी को औपचारिक सलामी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.
न्यायाधीश के स्वागत की तैयारी में हुई गफलत: पुलिसकर्मी न्यायाधीश के आगमन को लेकर पहले से ही निर्धारित स्थान पर तैनात थे. इसी बीच ओवैसी वहां पहुंच गए और पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उन्हें ही अतिथि समझ लिया. इस गलतफहमी के चलते प्रोटोकॉल की स्थिति असहज हो गई. हालांकि, इस मामले में पुलिस की ओर से चूक को लेकर आधिकारिक तौर पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.
इस घटनाक्रम के बाद ओवैसी और चंद्रशेखर के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित थी. दोनों नेताओं को एक साथ मीडिया से बातचीत करनी थी. हालांकि, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. इसके बाद ओवैसी और चंद्रशेखर सर्किट हाउस से निकलकर जिलाधिकारी से मुलाकात करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए.
क्या होता है गार्ड ऑफ ऑनर?
गार्ड ऑफ ऑनर महज सामान्य सलामी नहीं होती, बल्कि यह एक निर्धारित सरकारी और विभागीय प्रोटोकॉल है. उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के अनुसार, इसमें पुलिस या सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी निर्धारित वर्दी और अनुशासन के साथ औपचारिक परेड करती है. इस दौरान जवान एक तय प्रक्रिया के तहत सलामी देकर सम्मान प्रकट करते हैं. यह सम्मान किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या राजनीतिक पद के आधार पर नहीं, बल्कि निर्धारित नियमों और संवैधानिक परंपराओं के तहत दिया जाता है.
पुलिस विभाग में गार्ड ऑफ ऑनर देने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है. विभाग के बाहर किसी व्यक्ति को इस तरह का सम्मान देने के लिए राजकीय कार्यक्रम और संबंधित प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होता है. यूपी गार्ड एवं एस्कॉर्ट रूल्स के अनुसार, औपचारिक गार्ड सलामी मुख्य रूप से वर्दीधारी अधिकारियों के लिए निर्धारित है. इसमें पुलिस और सैन्य अधिकारी शामिल होते हैं.
किन लोगों को दी जाती है औपचारिक सलामी: सामान्य परिस्थितियों में अन्य उच्चाधिकारियों को संतरी की ओर से साधारण सैल्यूट दिया जा सकता है, लेकिन पूरी गार्ड टुकड़ी की औपचारिक सलामी एक अलग प्रक्रिया है. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाती है, जबकि डीआईजी और उनसे ऊपर के पुलिस अधिकारियों के लिए जनरल सलामी का प्रावधान बताया जाता है. औपचारिक गार्ड सलामी को टर्न आउट भी कहा जाता है. इसके अलावा सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी या जवान के निधन पर सैन्य परंपराओं के अनुसार शोक सलामी दी जाती है.
वहीं, किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन पर यदि स्टेट ऑनर घोषित किया जाता है तो उनके पार्थिव शरीर को भी राजकीय सम्मान दिया जा सकता है. यह सम्मान निर्धारित सरकारी नियमों और परंपराओं के तहत दिया जाता है. ऐसे में गार्ड ऑफ ऑनर और सामान्य सलामी के बीच अंतर समझना जरूरी है. दोनों की प्रक्रिया और उद्देश्य अलग-अलग होते हैं.
पुलिस के प्रोटोकॉल पर उठे सवाल: फिलहाल सहारनपुर के सर्किट हाउस में हुई इस घटना ने पुलिस विभाग की सतर्कता और प्रोटोकॉल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस सलामी की तैयारी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के स्वागत के लिए की गई थी, वह कथित गलतफहमी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दे दी गई. इस घटना के बाद पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अब देखना होगा कि पुलिस विभाग इस मामले में क्या रुख अपनाता है.
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