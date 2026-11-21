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सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह ओवैसी को दे दिया गार्ड ऑफ ऑनर, सहारनपुर पुलिस की चूक से मचा हड़कंप

गजब! जज के स्वागत के लिए खड़े पुलिसकर्मियों ने ओवैसी को दे दिया गार्ड ऑफ ऑनर ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार को पुलिस विभाग की एक ऐसी चूक सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के स्वागत के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की गई थी, लेकिन निर्धारित अतिथि के पहुंचने से पहले ही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंच गए.

कथित तौर पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही निर्धारित अतिथि समझ लिया और गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दे दी. पुलिस के जवानों को सलामी देते देख ओवैसी भी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और उन्होंने औपचारिक रूप से सलामी स्वीकार की.

सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर हुई गलतफहमी. (Video Credit: ETV Bharat) इस वाकये के बाद पुलिस विभाग के प्रोटोकॉल और सतर्कता को लेकर सवाल उठने लगे. बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों को ओवैसी के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों को देखकर गलतफहमी हो गई. जिस गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी न्यायाधीश के स्वागत के लिए की गई थी, वह एक राजनीतिक नेता को दे दिया गया. देखते ही देखते यह मामला चर्चा का विषय बन गया. पहले पहुंचे चंद्रशेखर, फिर सर्किट हाउस आए ओवैसी: जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 11 बजे आजाद समाज पार्टी (आसपा) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर सर्किट हाउस पहुंच गए थे. वह वहां एक कमरे में बैठे हुए थे. करीब 20 मिनट बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ सर्किट हाउस पहुंचे. इसी दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों की नजर ओवैसी के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों पर पड़ी. बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें निर्धारित अतिथि समझ लिया. बिना पूरी जानकारी किए ही पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दे दी. दरअसल, सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के आगमन का कार्यक्रम प्रस्तावित था. उनके स्वागत के लिए पुलिस की एक टुकड़ी को औपचारिक सलामी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर क्यों उठे सवाल? जानिए क्या है पुलिस का प्रोटोकॉल (Photo Credit: ETV Bharat) न्यायाधीश के स्वागत की तैयारी में हुई गफलत: पुलिसकर्मी न्यायाधीश के आगमन को लेकर पहले से ही निर्धारित स्थान पर तैनात थे. इसी बीच ओवैसी वहां पहुंच गए और पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उन्हें ही अतिथि समझ लिया. इस गलतफहमी के चलते प्रोटोकॉल की स्थिति असहज हो गई. हालांकि, इस मामले में पुलिस की ओर से चूक को लेकर आधिकारिक तौर पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. इस घटनाक्रम के बाद ओवैसी और चंद्रशेखर के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित थी. दोनों नेताओं को एक साथ मीडिया से बातचीत करनी थी. हालांकि, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. इसके बाद ओवैसी और चंद्रशेखर सर्किट हाउस से निकलकर जिलाधिकारी से मुलाकात करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए.