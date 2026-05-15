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सहारनपुर में थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला, होटल के दो कर्मचारी गिरफ्तार

चिलकाना कस्बे में होटल के अंदर रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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रोटी पर थूकने के मामले में सहारनपुर पुलिस का एक्शन, मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को दबोचा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 4:59 PM IST

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सहारनपुर: सहारनपुर जिले के चिलकाना कस्बे में बस स्टैंड स्थित एक होटल में एक बेहद आपत्तिजनक मामला सामने आया है. यहां होटल में काम करने वाले एक युवक का रोटी बनाते समय उस पर थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा तो हड़कंप मच गया.

वीडियो में युवक कथित तौर पर तंदूर में रोटी डालने से ठीक पहले उस पर थूकता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया.

जानकारी देते एसपी सिटी व्योम बिंदल. (Video Credit: ETV Bharat)

चिलकाना पुलिस ने शुरू की जांच: गुरुवार दोपहर जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई दिया, लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी. स्थानीय नागरिकों ने होटल संचालक और आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग शुरू कर दी.थाना चिलकाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और संबंधित होटल पर छापेमारी की. पुलिस ने होटल में काम कर रहे मुख्य संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ शुरू कर दी.

दो आरोपी कर्मचारी गिरफ्तार: इसके साथ ही पुलिस ने वीडियो की तकनीकी जांच भी की गई. जांच के दौरान प्राथमिक साक्ष्य सही पाए जाने पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस बीच घटना से आक्रोशित गोरक्षा दल के तमाम कार्यकर्ता भी स्थानीय थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की. कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की घिनौनी हरकत लोगों की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने वाली है.

गोरक्षा दल ने थाने पहुंचकर जताई आपत्ति: हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जरा भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो. वहीं एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि सोशल मीडिया पर दिख रहे वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से प्रभावी जांच शुरू कर दी गई थी. वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों से कड़ाई से पूछताछ की गई और पर्याप्त सबूतों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है. पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और वर्तमान में क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है.

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