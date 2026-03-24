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सहारनपुर बाल कल्याण समिति घोटाला; कोट के आदेश पर DPO समेत 4 के खिलाफ FIR, फर्जी हाजिरी से गबन करने का आरोप

जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पांडे ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि मामले की जांच हो चुकी है.

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कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 7:28 PM IST

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सहारनपुर: सहारनपुर में बाल कल्याण समिति में सरकारी धन के कथित गबन और अनियमितताओं का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है. भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के आदेश पर थाना सदर बाजार पुलिस ने जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई थाना मंडी क्षेत्र के निवासी प्रशांत वर्मा की शिकायत पर कानूनी प्रक्रिया के बाद सुनिश्चित हुई है.

पुलिस ने अदालत के निर्देशानुसार आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी देते जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पांडे. (Video Credit: ETV Bharat)

फर्जी हाजिरी और वेतन भुगतान का आरोप: शिकायतकर्ता प्रशांत वर्मा ने आरोप लगाया है कि जिला प्रोबेशन कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपसी मिलीभगत से फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया. मुख्य आरोप यह है कि समिति के सदस्य आदित्य वालिया वर्ष 2023 में कई महीनों तक बैठकों में शामिल नहीं हुए थे, फिर भी उनकी उपस्थिति दर्ज की गई. उन्हें गैर-हाजिर रहने के बावजूद नियम विरुद्ध तरीके से नियमित वेतन का भुगतान किया जाता रहा. इस कथित धांधली में डीपीओ अभिषेक पांडे, समिति अध्यक्ष अनिल कुमार, सदस्य आदित्य वालिया और क्लर्क जूली को नामजद किया गया है.

नियमों की अनदेखी पर शिकायत: प्रशांत वर्मा के अनुसार, नियमानुसार बाल कल्याण समिति के सदस्यों के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होती है. साथ ही, बिना किसी वैध कारण के लगातार तीन महीने तक अनुपस्थित रहने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है. आरोप है कि इन स्पष्ट नियमों के बावजूद संबंधित सदस्य के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई. शिकायतकर्ता ने पूर्व में कई बार प्रशासनिक स्तर पर इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस परिणाम न मिलने पर उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक अदालत की शरण लेनी पड़ी.

DPO ने आरोपों को किया खारिज: मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पांडे ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में पहले भी दो बार विभागीय जांच हो चुकी है, जिसमें कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था. हालांकि, उन्होंने अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए वर्तमान पुलिस जांच में पूर्ण सहयोग करने की बात कही है. फिलहाल पुलिस संबंधित कार्यालय के दस्तावेजों और उपस्थिति पंजिका की बारीकी से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके.

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