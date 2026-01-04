ETV Bharat / state

उत्तराखंड पुलिस से भाग रहे कार सवार बदमाशों ने सहारनपुर में बाइकसवार को कुचला, इलाज के दौरान मौत

सहारनपुर : देहात कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को उत्तराखंड पुलिस से बचकर भाग रहे कार सवार बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार शख्स का कुचल दिया. गंभीर रूप से घायल शख्स को आननफानन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई. शख्स की पहचान शीतल पुत्र हरिचंद (52) निवासी गांव माया हेड़ी नांगल के रूप में हुई है. सहारनपुर पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

सहारनपुर दुर्घटना की जानकारी देते एसपी सिटी व्योम बिंदल. (Photo Credit : ETV Bharat)

सहारनपुर एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि शनिवार शाम उत्तराखंड पुलिस कुछ संदिग्ध बदमाशों की कार का पीछा कर रही थी. बदमाशों की कार सहारनपुर की सीमा में आ गई थी. थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम के पास कार रोकने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की थी, लेकिन पुलिस टीम देख बदमाश कार बैक करके भागने की कोशिश करने लगे. इसी दौरान पीछे से आ रहे बाइकसवार शीतल चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शीतल सड़क पर दूर जा गिरे और बुरी तरह घायल हो गए. आननफानन उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई.