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सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली; मुरादाबाद के युवकों का दमखम, 830 ने दौड़ में मारी बाजी

सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: जिले के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में शुक्रवार को मुरादाबाद जिले के युवाओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया.

ठाकुरद्वारा, कांठ, मुरादाबाद और बिलारी तहसील के 1060 अभ्यर्थियों ने सेना में भर्ती होकर देशसेवा करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में दमखम दिखाया.

भर्ती रैली के दौरान मुरादाबाद जिले की चार तहसीलों से कुल 1,190 अभ्यर्थियों को रनिंग के लिए बुलाया गया था. इनमें से 1,060 अभ्यर्थी भर्ती स्थल पर पहुंचे.

सैन्य अधिकारियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना पड़ा. कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद मैदान में उतरे युवाओं ने पूरी क्षमता के साथ दौड़ लगाई. दौड़ के एक राउंड में 100 अभ्यर्थियों को दौड़ाया जा रहा है.

दौड़ लगाते समय अभ्यर्थियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए युवाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी. दौड़ के दौरान जहां कुछ अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं कई युवाओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच सफलता नहीं मिल सकी.

इसकी वजह से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में 830 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है. दौड़ में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई.