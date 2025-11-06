क्या पीएम आवास योजना के मकान भी अवैध, चलेगा बुलडोजर? सहारनपुर में सिंचाई विभाग ने लगाए लाल निशान
सिंचाई विभाग ने कस्बा बेहट की इंदिरा कॉलोनी और मोहल्ला सड़क पार के सैकड़ों मकानों को अवैध घोषित कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 4:44 PM IST
सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर के बेहट क्षेत्र की 2 कॉलोनियों की जमीन को सिंचाई विभाग ने अपनी बताकर अवैध घोषित कर दिया है. यहां के करीब 500 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है. इन मकानों पर प्रशासन की टीम ने रेड क्रॉस लगा दिया है. खास बात ये है कि इन मकानों में करीब 100 ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे. अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएम आवास योजना के मकानों पर भी बुलडोजर चलेगा?
सिंचाई विभाग ने कस्बा बेहट की इंदिरा कॉलोनी और मोहल्ला सड़क पार के सैकड़ों घरों को न केवल अवैध घोषित कर दिया है, बल्कि उन्हें ढहाने की तैयारी भी कर ली है. इसके लिए बाकायदा रेड, येलो और ग्रीन क्रॉस लगा दिए गए हैं. सिंचाई विभाग ने उन मकानों पर भी रेड क्रॉस लगाए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं.
इन मकानों को सिंचाई विभाग ने अवैध घोषित किया है जबकि PMAY के लाभार्थियों को योजना का लाभ पूरी छानबीन और सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद मिला है. ETV Bharat की टीम ने जब पीड़ित लोगों से बात की तो उनका दर्द छलक उठा. उन्होंने बताया कि कई दशकों से यहां रह रहे हैं. जमींदारी व्यवस्था खत्म होने के बाद ये जमीन इन लोगों को आवंटित कर दी गई थी. जिसके बाद से हम लोग झोपड़ी और कच्चे मकान बना कर रहे थे.
जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबके सिर पर अपनी छत का सपना साकार करने की घोषणा की तो इन्होंने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया. उस वक्त योजना में मांगे गए सभी दस्तावेज जमा किए गए और तहसील स्तर से इसकी जांच की गई. जांच में सही पाए जाने के बाद ही उन्हें योजना के तहत 3 किस्तों में 2.5 लाख रुपए का अनुदान मकान बनाने के लिए दिया गया. मकान बनाते वक्त कई बार ऑनलाइन फोटोग्राफी भी की गई.
इंदिरा कॉलोनी और सड़क पार मोहल्ले में 100 से ज्यादा ऐसे मकान PMAY योजना के तहत बने हैं. सोमवार को सिंचाई विभाग के अधिकारियों, पुलिस और प्रशासनिक टीमें इंदिरा कॉलोनी और सड़क पार मोह्हले में पहुंची. जहां माइक से अनाउंसमेंट करते हुए कॉलोनी खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया था. कुछ लोगों ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की.
कॉलोनी के 70 लोगों ने अधिकारियों को अदालत के स्टे आर्डर की एक प्रति दिखाई और कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया. अधिकारियों ने उनके घरों पर हरे और पीले रंग के निशान लगाए. सिंचाई विभाग का दावा है कि जमीन सिंचाई विभाग की थी, जिस पर कब्जा कर इन लोगों ने मकान बना लिए हैं.
कॉलोनी के लोगों का कहना है कि नगर पंचायत बेहट को 50 साल से बाकायदा गृहकर और जलकर जमा करते आ रहे हैं. अगर यह जमीन सिंचाई विभाग की थी तो अब से पहले क्यों नहीं कोई आया. सिंचाई विभाग ने इन्हें न तो कोई नोटिस जारी किया और ना ही कभी इसका जिक्र नगर पंचायत ने किया.
उप राजस्व अधिकारी विशेष सैनी ने बताया कि सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ पहले भी नोटिस जारी किए गए थे. मुकदमे दर्ज किए गए थे. इसके बाद 70 लोगों ने कोर्ट जाकर स्टे ले लिया. इन 70 घरों को छोड़कर बाकी घरों की पहचान की गई है. संबंधित विभागों को बिजली कनेक्शन काटने और पानी की आपूर्ति बंद करने के लिए पत्र भी भेज दिए गए हैं.
अधीक्षण अभियंता प्रवीन जोशिया ने बताया कि कस्बा बेहट की इंदिरा कॉलोनी और सड़क पार मोहल्ला सिंचाई विभाग की जमीन पर है. जहां लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाए हुए हैं. कई बार नोटिस के बाद भी लोग घरों को बनाने में लगे हुए हैं. सभी मकानों को खाली करा कर कब्जा मुक्त कराया जाएगा.
पीएम आवास योजाना के मकानों पर निशान लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की टीम के साथ जांच कराई जाएगी कि निशान कैसे और क्यों लगाए गए? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए मकान किस श्रेणी में आते हैं इनकी भी जांच कराई जाएगी.
ये भी पढ़ेंः सहारनपुर की इंदिरा कॉलोनी पर चलेगा बुलडोजर; 380 मकान, मंदिर और 4 मस्जिद होंगे ध्वस्त