क्या पीएम आवास योजना के मकान भी अवैध, चलेगा बुलडोजर? सहारनपुर में सिंचाई विभाग ने लगाए लाल निशान

सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर के बेहट क्षेत्र की 2 कॉलोनियों की जमीन को सिंचाई विभाग ने अपनी बताकर अवैध घोषित कर दिया है. यहां के करीब 500 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है. इन मकानों पर प्रशासन की टीम ने रेड क्रॉस लगा दिया है. खास बात ये है कि इन मकानों में करीब 100 ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे. अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएम आवास योजना के मकानों पर भी बुलडोजर चलेगा?

सिंचाई विभाग ने कस्बा बेहट की इंदिरा कॉलोनी और मोहल्ला सड़क पार के सैकड़ों घरों को न केवल अवैध घोषित कर दिया है, बल्कि उन्हें ढहाने की तैयारी भी कर ली है. इसके लिए बाकायदा रेड, येलो और ग्रीन क्रॉस लगा दिए गए हैं. सिंचाई विभाग ने उन मकानों पर भी रेड क्रॉस लगाए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं.

सहारनपुर में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

इन मकानों को सिंचाई विभाग ने अवैध घोषित किया है जबकि PMAY के लाभार्थियों को योजना का लाभ पूरी छानबीन और सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद मिला है. ETV Bharat की टीम ने जब पीड़ित लोगों से बात की तो उनका दर्द छलक उठा. उन्होंने बताया कि कई दशकों से यहां रह रहे हैं. जमींदारी व्यवस्था खत्म होने के बाद ये जमीन इन लोगों को आवंटित कर दी गई थी. जिसके बाद से हम लोग झोपड़ी और कच्चे मकान बना कर रहे थे.

जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबके सिर पर अपनी छत का सपना साकार करने की घोषणा की तो इन्होंने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया. उस वक्त योजना में मांगे गए सभी दस्तावेज जमा किए गए और तहसील स्तर से इसकी जांच की गई. जांच में सही पाए जाने के बाद ही उन्हें योजना के तहत 3 किस्तों में 2.5 लाख रुपए का अनुदान मकान बनाने के लिए दिया गया. मकान बनाते वक्त कई बार ऑनलाइन फोटोग्राफी भी की गई.

इंदिरा कॉलोनी और सड़क पार मोहल्ले में 100 से ज्यादा ऐसे मकान PMAY योजना के तहत बने हैं. सोमवार को सिंचाई विभाग के अधिकारियों, पुलिस और प्रशासनिक टीमें इंदिरा कॉलोनी और सड़क पार मोह्हले में पहुंची. जहां माइक से अनाउंसमेंट करते हुए कॉलोनी खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया था. कुछ लोगों ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की.