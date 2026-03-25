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दुस्साहस; पुलिस कस्टडी में भाई ने बहन को मारी गोली, इलाज के दौरान एम्स में मौत, वीडियो जारी कर किया सरेंडर

बता दें, बीते सोमवार को पुलिस कस्टडी के दौरान दो युवकों ने युवती को गोली मार दी थी. युवती को लहूलुहान हालत में ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था. जहां बीते मंगलवार को युवती की मौत हो गई. युवती की मौत के बाद युवक के सगे भाई ने अपना गुनाह स्वीकार करते हुए थाने में सरेंडर कर दिया है. आरोपी ने वीडियो भी जारी किया है. जिसमें उसने परिजनों को निर्दोष बताते हुए खुद को गोली मारने का जिम्मेदार बताया है. पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

सहारनपुर : फतेहपुर थाना क्षेत्र में बीती 16 मार्च को युवती को गोली मारने के मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है. हालांकि वारदात के आरोपी युवती के भाई ने सोशल मीडिया में वीडियो डालने के बाद सरेंडर कर दिया है. आरोपी ने घटना के लिए खुद को जिम्मेदार बताते हुए परिजनों से कोई मतलब न होने की बात कही है. वारदात के पीछे की वजह युवती के प्रेम प्रसंग से नाराजगी बताई जा रही है.

एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र रामखेड़ी गांव की रहने वाली युवती (25) का प्रेम प्रसंग मोहम्मदपुर कंदेला गांव के लवकुश से था. करीब 8 दिन पहले पहले युवती लवकुश के साथ घर से भाग गई थी. परिजनों ने थाना फतेहपुर में लवकुश और उसके साथी गोविंदा के खिलाफ अगवा करने का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. बताया जा रहा है कि दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली थी. बीते सोमवार को युवती को बरामद कर लिया गया था.

एसएसपी अभिनंदन के मुताबिक बातचीत के लिए दोनों परिवारों को थाने बुलाया गया था. जहां युवती ने अपने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद युवती के बयान दर्ज कर दोपहर करीब 2:30 बजे उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. मेडिकल जांच के बाद SI विजयपाल सिंह एक महिला सिपाही प्रीति के साथ युवती को निजी कार से सहारनपुर ले जा रहे थे. वह कार चला रहे थे. युवती और महिला कांस्टेबल पीछे की सीट पर थी. रास्ते में युवती के भाई रवि और मोंटी मिले और बातचीत के बहाने देसी तंमचा कार की खिड़की से सटाकर ताबड़तोड़ गोलियां युवती पर दाग दीं. एक गोली युवती के सिर में लगी और दूसरी उसकी कमर में धंस गई. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. SI विजयपाल सिंह ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग निकले. युवती को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से डॉक्टरों ने उसे ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया. एम्स में मंगलवार रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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