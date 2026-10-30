ETV Bharat / state

सहारनपुर में नदी की सरकारी जमीन पर फिर कब्जा: प्रशासन का चला बुलडोजर, FIR दर्ज

बेहट के अलीपुरा भागूवाला में कार्रवाई: 8 हेक्टेयर से अधिक नदी की जमीन मुक्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: सहारनपुर जिले की तहसील बेहट अंतर्गत आने वाले गांव अलीपुरा भागूवाला से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां नदी के नाम दर्ज सरकारी भूमि पर एक बार फिर से अवैध कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है. स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन लिया.

पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है.

मई 2024 में खाली कराई गई थी जमीन, दोबारा कब्जा करने वालों पर कसा पुलिस का शिकंजा. (Video Credit: ETV Bharat) डीएम के निर्देश पर हुई ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाई: सरकारी संपत्ति पर बार-बार कब्जा करने की इस हिमाकत पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में हरियाणा के पानीपत निवासी धनराज सैनी और उनके सहयोगियों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया गया है. जिलाधिकारी अरविन्द चौहान के सख्त निर्देशों पर गुरुवार को उप जिलाधिकारी बेहट सुबोध कुमार के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई पूरी की गई. राजस्व अभिलेखों के मुताबिक ग्राम अलीपुरा भागूवाला में खसरा संख्या 497/6 मि. की करीब 8.338 हेक्टेयर भूमि नदी के रूप में दर्ज है.