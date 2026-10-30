सहारनपुर में नदी की सरकारी जमीन पर फिर कब्जा: प्रशासन का चला बुलडोजर, FIR दर्ज
सहारनपुर के बेहट में नदी की दर्ज सरकारी जमीन पर दोबारा अवैध कब्जे की कोशिश को प्रशासन ने नाकाम कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:58 PM IST
सहारनपुर: सहारनपुर जिले की तहसील बेहट अंतर्गत आने वाले गांव अलीपुरा भागूवाला से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां नदी के नाम दर्ज सरकारी भूमि पर एक बार फिर से अवैध कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है. स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन लिया.
पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है.
डीएम के निर्देश पर हुई ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाई: सरकारी संपत्ति पर बार-बार कब्जा करने की इस हिमाकत पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में हरियाणा के पानीपत निवासी धनराज सैनी और उनके सहयोगियों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया गया है. जिलाधिकारी अरविन्द चौहान के सख्त निर्देशों पर गुरुवार को उप जिलाधिकारी बेहट सुबोध कुमार के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई पूरी की गई. राजस्व अभिलेखों के मुताबिक ग्राम अलीपुरा भागूवाला में खसरा संख्या 497/6 मि. की करीब 8.338 हेक्टेयर भूमि नदी के रूप में दर्ज है.
मई में खाली हुई जमीन पर दोबारा शुरू हुआ निर्माण: आरोप है कि कुछ बाहरी लोगों ने इस कीमती सरकारी भूमि के एक हिस्से पर रातों-रात निर्माण सामग्री गिराकर अवैध निर्माण करने की कोशिश की थी. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले 18 मई 2024 को भी पैमाइश और निशानदेही कराकर इस पूरी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा चुका था. इसके बावजूद 27 अक्टूबर 2026 को पानीपत के रहने वाले धनराज सैनी और उनके साथियों ने कथित तौर पर फिर से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया. राजस्व टीम ने तुरंत मोबाइल फोन पर संपर्क कर काम रोकने की हिदायत दी, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा गया.
अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान: हिदायत को नजरअंदाज किए जाने के बाद एसडीएम बेहट ने भारी पुलिस बल और राजस्व टीम को मौके पर भेजा. टीम ने मौके पर पहुंचते ही बिना किसी ढिलाई के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और कब्जाधारकों पर मुकदमा ठोक दिया. एसडीएम सुबोध कुमार ने साफ कहा कि नदी के नाम दर्ज भूमि सार्वजनिक उपयोग की सरकारी संपत्ति है और इस पर किसी भी तरह का अनधिकृत निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा.
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