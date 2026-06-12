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आतंकी साजिश! सहारनपुर से पकड़ा गया नईम अब्दुल्ला, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए मोबाइल और गैजेट्स

सहारनपुर के नानौता कस्बे में भोपाल एटीएस, यूपी एटीएस, मेरठ एसटीएफ और आईबी ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर नईम अब्दुल्ला को हिरासत में लिया.

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सहारनपुर में एटीएस की कार्रवाई से नानौता कस्बे में मचा हड़कंप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
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सहारनपुर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जनपद सहारनपुर में एक बार फिर संदिग्ध आतंकी कनेक्शन सामने आने से हड़कंप मच गया है. शुक्रवार को सहारनपुर के कस्बा नानौता में देश के कई राज्यों से आई ATS की टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. इस गोपनीय कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने घेराबंदी करके एक स्थानीय युवक को हिरासत में लिया है. UP ATS की प्रेस विज्ञाप्ति के अनुसार, भोपाल एटीएस, यूपी एटीएस, मेरठ STF और IB की खुफिया टीम ने यह संयुक्त ऑपरेशन चलाया.

गोपनीय स्थान पर नईम अब्दुल्ला से पूछताछ जारी: सुरक्षा एजेंसियां पकड़े गए नईम अब्दुल्ला नामक युवक को तुरंत अपने साथ किसी अज्ञात व बेहद गोपनीय स्थान पर ले गई हैं, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है. पकड़े गए संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय संपर्कों और उसकी डिजिटल गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसियां पिछले काफी समय से उस पर नजर बनाए हुए थीं. इस औचक कार्रवाई के दौरान टीम ने युवक के मोबाइल फोन समेत उसके पास मौजूद अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. साइबर विशेषज्ञों की एक विशेष टीम इन सभी उपकरणों से प्राप्त होने वाले डिजिटल डेटा और चैट हिस्ट्री का बारीकी से विश्लेषण कर रही है.

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सहारनपुर: नानौता में भोपाल-यूपी एटीएस का साझा ऑपरेशन, आतंकी कनेक्शन में नईम अब्दुल्ला हिरासत में (Photo Credit: ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के केस से जुड़े तार: बताया जा रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में दर्ज हुए एक बड़े देशविरोधी मामले के संबंध में भी इस युवक से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. हालांकि, जांच एजेंसियों और स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक इस पूरे संबंध में कोई भी आधिकारिक जानकारी मीडिया से शेयर नहीं की गई है. इसके चलते युवक को अचानक हिरासत में लिए जाने के पीछे के मुख्य कारणों को लेकर इलाके में कई तरह की गंभीर चर्चाएं बाजार में गर्म हैं. लेकिन उच्च अधिकारियों ने मामले की राष्ट्रीय संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करने से पूरी तरह परहेज किया है.

जांच के बाद होगा खुलासा: स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस संयुक्त टीम ने पूरी गोपनीयता और बिना किसी शोर-शराबे के इस पूरी कार्रवाई को नानौता कस्बे में अंजाम दिया. जैसे ही कई गाड़ियों में सवार भारी सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची, तो पूरे इलाके में अचानक तेज हलचल मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कौतूहलवश मौके पर एकत्र हो गए. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित रखा और अपनी आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर वहां से रवाना हो गईं. फिलहाल, देश की विभिन्न जांच एजेंसियां इस संवेदनशील मामले के सभी पहलुओं की बेहद गहन पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने और ठोस तथ्यों की पुष्टि के बाद ही कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया जाएगा.

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