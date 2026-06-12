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आतंकी साजिश! सहारनपुर से पकड़ा गया नईम अब्दुल्ला, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए मोबाइल और गैजेट्स

सहारनपुर में एटीएस की कार्रवाई से नानौता कस्बे में मचा हड़कंप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जनपद सहारनपुर में एक बार फिर संदिग्ध आतंकी कनेक्शन सामने आने से हड़कंप मच गया है. शुक्रवार को सहारनपुर के कस्बा नानौता में देश के कई राज्यों से आई ATS की टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. इस गोपनीय कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने घेराबंदी करके एक स्थानीय युवक को हिरासत में लिया है. UP ATS की प्रेस विज्ञाप्ति के अनुसार, भोपाल एटीएस, यूपी एटीएस, मेरठ STF और IB की खुफिया टीम ने यह संयुक्त ऑपरेशन चलाया. गोपनीय स्थान पर नईम अब्दुल्ला से पूछताछ जारी: सुरक्षा एजेंसियां पकड़े गए नईम अब्दुल्ला नामक युवक को तुरंत अपने साथ किसी अज्ञात व बेहद गोपनीय स्थान पर ले गई हैं, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है. पकड़े गए संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय संपर्कों और उसकी डिजिटल गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसियां पिछले काफी समय से उस पर नजर बनाए हुए थीं. इस औचक कार्रवाई के दौरान टीम ने युवक के मोबाइल फोन समेत उसके पास मौजूद अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. साइबर विशेषज्ञों की एक विशेष टीम इन सभी उपकरणों से प्राप्त होने वाले डिजिटल डेटा और चैट हिस्ट्री का बारीकी से विश्लेषण कर रही है. सहारनपुर: नानौता में भोपाल-यूपी एटीएस का साझा ऑपरेशन, आतंकी कनेक्शन में नईम अब्दुल्ला हिरासत में (Photo Credit: ETV Bharat)