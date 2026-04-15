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अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई; सहारनपुर में 9 स्टोन क्रशर संचालकों समेत कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बेहट तहसील क्षेत्र में यमुना नदी में किया जा रहा था अवैध खनन.

सहारनपुर में खनन माफिया पर एक्शन.
सहारनपुर में खनन माफिया पर एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 2:14 PM IST

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सहारनपुर : तहसील बेहट क्षेत्र में यमुना नदी में हो रही अवैध माइनिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. खनन इंस्पेक्टर की शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने हरियाणा से जुड़े नौ स्टोन क्रशर संचालकों और कई अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. यहां असलमपुर बरथा और रसूलपुर उर्फ रसूली गांवों के बीच यमुना नदी से बड़े पैमाने पर पत्थर (RBM) की अवैध खुदाई की जा रही थी.

खनन अधिकारी सुभाष सिंह ने बताया कि यमुना में खनन माफिया सक्रिय होने की सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई है. खनन माफिया ने करीब 43 हजार 645 वर्ग मीटर क्षेत्र में औसतन दो मीटर की गहराई तक खनन कर स्टोन क्रेशरों पर स्टॉक लगा रखा था. खनन माफिया ने यमुना से लगभग 87 हजार 306 घन मीटर खनिज निकाला है. खनन इंस्पेक्टर अभिलाष दुबे की जांच के बाद बेहट पुलिस ने 9 खनन माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विभागीय जांच शुरू कर दी है.

अवैध खनन में सूर्या स्टोन क्रशर, DM स्टोन क्रशर, गंगा स्टोन क्रशर, महादेव स्टोन क्रशर, हिंदुस्तान स्टोन क्रशर, गुडविल स्टोन क्रशर, सरवारा स्टोन क्रशर, PTC (संधू) स्टोन क्रशर और कमलेश प्लांट शामिल हैं. इसके अलावा माइनिंग में इस्तेमाल किए गए डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों के अज्ञात चालक व मालिकों को भी आरोपी बनाया गया है. सीओ बेहट एसएन वैभव पांडे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी मनीष बंसल का कहना है कि अवैध माइनिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अभियान जारी रहेगा.

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ACTION AGAINST ILLEGAL MINING

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