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सहारनपुर में बालाजी डिग्री कॉलेज के अकाउंटेंट ने किया सुसाइड, भांजी को भेजा सुसाइड नोट

सहारनपुर : सरसावा कस्बे में शनिवार शाम रेलवे रोड निवासी और बालाजी डिग्री कॉलेज में अकाउंटेंट देवदत्त शर्मा (52) ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. गोली चलने की आवाज और पत्नी की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने आननफानन उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने से पहले देवदत्त शर्मा ने अपनी भांजी को सुसाइड नोट भी भेजा था. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से तमंचा आदि बरामद कर जांच शुरू कर दी.



बताया गया कि देवदत्त शर्मा लंबे समय से बालाजी डिग्री कॉलेज में अकाउंटेंट के रूप में कार्य रहे थे. इसके अलावा वह अपने घर के अगले हिस्से में बने जिम का भी संचालन करते थे. शनिवार शाम करीब सात बजे रोजाना की तरह वह जिम में मौजूद थे. उन्होंने जिम में मौजूद लोगों से घर जाने की बात कही और स्वयं घर के अंदर चले गए. कुछ देर बाद उनकी पत्नी सीमा घबराई हुई जिम में पहुंचीं और जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगीं. उनकी आवाज सुनकर जिम में मौजूद पड़ोसी सुशील और अन्य लोग तुरंत घर के अंदर पहुंचे. जहां देवदत्त शर्मा खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे. लोगों ने निजी वाहन से राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.





सीओ नकुड़ पवन कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में आया है कि आत्महत्या करने से पहले देवदत्त शर्मा ने अपनी भांजी को सुसाइड नोट भेजा था. सुसाइड नोट की जांच की जा रही है. घटना में प्रयुक्त तमंचा और एक खोखा बरामद किया है. प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की परिस्थितियों और कारणों का खुलासा हो पाएगा.