ETV Bharat / state

सहारनपुर में बालाजी डिग्री कॉलेज के अकाउंटेंट ने किया सुसाइड, भांजी को भेजा सुसाइड नोट

पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट की बातें सामने आने के बाद मामले में स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.

सहारनपुर के बालाजी डिग्री कॉलेज के अकाउंटेंट ने किया सुसाइड.
सहारनपुर के बालाजी डिग्री कॉलेज के अकाउंटेंट ने किया सुसाइड. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर : सरसावा कस्बे में शनिवार शाम रेलवे रोड निवासी और बालाजी डिग्री कॉलेज में अकाउंटेंट देवदत्त शर्मा (52) ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. गोली चलने की आवाज और पत्नी की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. लोगों ने आननफानन उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने से पहले देवदत्त शर्मा ने अपनी भांजी को सुसाइड नोट भी भेजा था. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से तमंचा आदि बरामद कर जांच शुरू कर दी.


बताया गया कि देवदत्त शर्मा लंबे समय से बालाजी डिग्री कॉलेज में अकाउंटेंट के रूप में कार्य रहे थे. इसके अलावा वह अपने घर के अगले हिस्से में बने जिम का भी संचालन करते थे. शनिवार शाम करीब सात बजे रोजाना की तरह वह जिम में मौजूद थे. उन्होंने जिम में मौजूद लोगों से घर जाने की बात कही और स्वयं घर के अंदर चले गए. कुछ देर बाद उनकी पत्नी सीमा घबराई हुई जिम में पहुंचीं और जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगीं. उनकी आवाज सुनकर जिम में मौजूद पड़ोसी सुशील और अन्य लोग तुरंत घर के अंदर पहुंचे. जहां देवदत्त शर्मा खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे. लोगों ने निजी वाहन से राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.



सीओ नकुड़ पवन कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में आया है कि आत्महत्या करने से पहले देवदत्त शर्मा ने अपनी भांजी को सुसाइड नोट भेजा था. सुसाइड नोट की जांच की जा रही है. घटना में प्रयुक्त तमंचा और एक खोखा बरामद किया है. प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की परिस्थितियों और कारणों का खुलासा हो पाएगा.

देवदत्त शर्मा के परिवार में उनकी पत्नी सीमा के अलावा दो बेटे हैं. बड़ा बेटा अभिषेक सऊदी अरब में नौकरी करता है. छोटा बेटा आदित्य चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा है. बताया गया कि आदित्य एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देहरादून गया हुआ था और घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था.

यह भी पढ़ें : सहारनपुर में लैब टेक्नीशियन और टीचर की मौत; 4 साल से चल रहा था प्रेम-प्रसंग

यह भी पढ़ें : यूपी पुलिस के सिपाही ने SSP आवास पर की आत्महत्या, कर्ज लेकर खेला ऑनलाइन गेम, हारने पर बढ़ी टेंशन

TAGGED:

SUCIDE IN SAHARANPUR
BALAJI DEGREE COLLEGE SAHARANPUR
ACCOUNTANT COMMITS SUICIDE
SAHARANPUR CRIME NEWS
DEGREE COLLEGE ACCOUNTANT SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.