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सहारनपुर: अग्निवीर भर्ती रैली में बागपत के 970 अभ्यर्थी हुए शामिल, 670 को मिली सफलता

अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होते युवा. ( Photo Credit; ETV Bharat )