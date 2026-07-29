15 दिन पुरानी रंजिश में 17 साल के किशोर की हत्या; सहारनपुर में एक हत्यारोपी गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 11:53 AM IST
सहारनपुर: देवबंद में 17 वर्षीय शिवा की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि करीब 15 दिन पहले हुए विवाद का बदला लेने के लिए आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से शिवा की हत्या की और शव को गन्ने के खेत में छिपाया था.
SSP अभिनंदन सिंह ने बताया कि 27 जुलाई 2026 को शिवा के पिता जयप्रकाश ने थाना देवबंद में शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे कुछ युवक उनके बेटे शिवा को जबरन अपने साथ ले गए.
इस आधार पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान टीचर कॉलोनी के पीछे गन्ने के खेत से शिवा का शव बरामद हुआ था. इसके बाद मुकदमे में हत्या समेत अन्य गंभीर धाराएं बढ़ा दी गईं.
SSP के निर्देश पर गठित टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 28 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर गांधी कॉलोनी निवासी तेजस पुत्र सतीश को जड़ौदा जट्ट मार्ग पर बने द्वार के पास से गिरफ्तार कर लिया गया.
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➡️थाना देवबन्द पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।#UPPolice@adgzonemeerut @digsaharanpur @aajtak pic.twitter.com/sXfyBMt8VI
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. आरोपी ने बताया कि लगभग 15 दिन पहले शिवा और सूर्यांश के बीच तमंचा दिखाने की बात को लेकर विवाद हुआ था.
इस विवाद के बाद शिवा और उसके साथियों ने तेजस, आदी उर्फ आदित्य, सूर्यांश और आकाश के साथ मारपीट की थी. इसी घटना से नाराज होकर चारों ने शिवा की हत्या की साजिश रची.
आरोपी के अनुसार 26 जुलाई की रात सभी ने शिवा को घर से बातचीत के बहाने बाहर बुलाया और टीचर कॉलोनी के पीछे गन्ने के खेत में ले गए. वहां सभी ने मिलकर उसका गला घोंट दिया.
हत्या के बाद शव को उसी खेत में छिपा दिया, ताकि किसी को घटना की जानकारी न हो सके. पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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