सहारनपुर दोहरे हत्याकांड में फैसला; 9 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में 13 दोषियों को उम्रकैद

थाना गंगोह क्षेत्र के कुंडा खुर्द गांव में वर्ष 2019 में जमीन विवाद के चलते हत्या हुई थी.

9 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में 13 दोषियों को उम्रकैद
सहारनपुर दोहरे हत्याकांड में 13 दोषियों को उम्रकैद. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 7:50 AM IST

2 Min Read
सहारनपुर : थाना गंगोह क्षेत्र के कुंडा खुर्द गांव के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 की कोर्ट ने 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन के अनुसार थाना गंगोह क्षेत्र के कुंडा खुर्द गांव निवासी इसरार ने 12 नवंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि सुबह करीब 10.30 बजे मुन्नवर, मुस्तफा, सनव्वर, मुस्तकीम, शौकीन, मोहसीन, अनवर, इस्लाम, गुलजार, जमशेद, प्रवेज, पप्पू, राकिब समेत अन्य लोग हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुस आए थे. सभी लोग खेत पर कब्जा करने की नीयत से एकजुट होकर पहुंचे थे. वादी के मुताबिक जब उसके पिता यामीन, चाचा तासीन, अख्तर, अलीजान, गुलफाम और लियाकत ने विरोध किया तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में यामीन और तासीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.



गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष-3 की अदालत में चल रही थी. कोर्ट ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सनव्वर, मुस्तकीम, शौकीन, मोहसीन, गुलजार, प्रवेज, अनवर पुत्र नत्थू, राकिब, मुस्तफा, अनवर पुत्र बाकर, इस्लाम, जमशेद और मुनव्वर को दोषी ठहराया.



एडीजीसी दीपक सैनी ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 विकास गुप्ता की कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर 13 आरोपियों को दोषी करार दिया. एक आरोपी पप्पू का मामला अभी विचाराधीन है. अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी और मुकदमे के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा. सजा के बाद सभी दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया.

