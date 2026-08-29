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सहारनपुर अग्निवीर भर्ती रैली; दौड़ में 1,170 अभ्यर्थियों ने दिखाया दमखम, 945 युवा हुए सफल

सहारनपुर : डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली का शनिवार को 13वां दिन रहा. 29 अगस्त को आयोजित भर्ती प्रक्रिया में मुजफ्फरनगर जनपद की जानसठ तहसील तथा शामली जनपद की कैराना, शामली और ऊन तहसील के 1,170 अभ्यर्थियों ने जोर आजमाइश की. सेना में भर्ती होकर देशसेवा का सपना लेकर पहुंचे युवाओं ने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपना दमखम दिखाया. ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल हुए 1,260 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था. जिनमें से 1,160 अभ्यर्थी भर्ती रैली में पहुंचे.

सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली दौड़. (Video Credit : ETV Bharat)



सैन्य अधिकारियों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 1,260 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था. जिनमें से 1,170 अभ्यर्थी उपस्थित हुए. इसके बाद अभ्यर्थियों की दौड़ प्रतियोगिता कराई गई. कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच 945 अभ्यर्थियों ने दौड़ परीक्षा में सफलता हासिल की. सफल अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया.