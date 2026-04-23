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एक खुलासे से हड़कंप: पहले जिंदा महिला को बताया था मृत, अब ठीक हुआ रिकॉर्ड, सामने आए कई और चौंकाने वाले मामले

खुलासे के बाद विभाग ने ठीक किया महिला का रिकॉर्ड ( ETV BHARAT )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री सहारा योजना को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. एक जिंदा महिला को रिकॉर्ड में मृत दिखाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और 24 घंटे के भीतर महिला का रिकॉर्ड ठीक कर दिया गया. लेकिन इस एक मामले ने पूरे सिस्टम की खामियां उजागर कर दी हैं, क्योंकि जांच में अब कई और ऐसे मामले सामने आए हैं.

महिला का रिकॉर्ड हुआ ठीक

जिला बिलासपुर के नैना देवी क्षेत्र के साई ब्राह्मण गांव में एक महिला को विभागीय रिकॉर्ड में मृत दिखा दिया गया था. इतना ही नहीं, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था, जबकि वह जीवित थी. इस गलती के कारण पिछले छह महीनों से उसकी सहारा योजना की पेंशन बंद थी. मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पोर्टल पर महिला का रिकॉर्ड सही कर दिया और उसे फिर से जीवित दर्ज कर दिया गया.

सीएमओ बिलासपुर डॉ. शशि दत्त शर्मा (ETV BHARAT)

पेंशन बहाल होने का रास्ता साफ

रिकॉर्ड ठीक होने के बाद अब महिला को रुकी हुई पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. परिवार ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लंबे समय से वे इस समस्या से जूझ रहे थे. अधिकारियों के अनुसार, अब संबंधित डाटा अपडेट कर दिया गया है और जल्द ही लाभ फिर से मिलना शुरू होगा.