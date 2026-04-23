एक खुलासे से हड़कंप: पहले जिंदा महिला को बताया था मृत, अब ठीक हुआ रिकॉर्ड, सामने आए कई और चौंकाने वाले मामले
इस खुलासे के बाद अब विभाग रिकॉर्ड तैयार कर रहा है, ताकि अन्य मामलों को भी जल्द ठीक किया जा सके.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 1:42 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री सहारा योजना को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. एक जिंदा महिला को रिकॉर्ड में मृत दिखाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और 24 घंटे के भीतर महिला का रिकॉर्ड ठीक कर दिया गया. लेकिन इस एक मामले ने पूरे सिस्टम की खामियां उजागर कर दी हैं, क्योंकि जांच में अब कई और ऐसे मामले सामने आए हैं.
महिला का रिकॉर्ड हुआ ठीक
जिला बिलासपुर के नैना देवी क्षेत्र के साई ब्राह्मण गांव में एक महिला को विभागीय रिकॉर्ड में मृत दिखा दिया गया था. इतना ही नहीं, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था, जबकि वह जीवित थी. इस गलती के कारण पिछले छह महीनों से उसकी सहारा योजना की पेंशन बंद थी. मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पोर्टल पर महिला का रिकॉर्ड सही कर दिया और उसे फिर से जीवित दर्ज कर दिया गया.
पेंशन बहाल होने का रास्ता साफ
रिकॉर्ड ठीक होने के बाद अब महिला को रुकी हुई पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. परिवार ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लंबे समय से वे इस समस्या से जूझ रहे थे. अधिकारियों के अनुसार, अब संबंधित डाटा अपडेट कर दिया गया है और जल्द ही लाभ फिर से मिलना शुरू होगा.
एक मामले से खुली कई खामियां
इस एक खुलासे के बाद जब विभाग ने जांच शुरू की तो जिले में इसी तरह के कई और मामले सामने आ गए. इससे साफ हो गया है कि सिस्टम में कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही हो रही है. स्वास्थ्य विभाग अब सभी मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेज रहा है.
विभाग ने मानी तकनीकी गलती
सीएमओ बिलासपुर डॉ. शशि दत्त शर्मा ने बताया, "यह समस्या कंप्यूटर ग्लिच के कारण सामने आई है. सभी मामलों की जांच की जा रही है और जिन लोगों के रिकॉर्ड गलत हैं, उन्हें जल्द ठीक किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे." स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि अगर किसी का रिकॉर्ड गलत है या सहारा योजना में उसका नाम इनएक्टिव दिख रहा है, तो तुरंत विभाग को सूचित करें. ताकि समय रहते सुधार किया जा सके और किसी को परेशानी न हो.
पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले
बता दें कि यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से इसी तरह की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जहां जीवित लोगों को रिकॉर्ड में मृत दिखाकर उनकी पेंशन रोक दी गई थी. ऐसे मामलों ने एक बार फिर सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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