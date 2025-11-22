ETV Bharat / state

1978 में गोरखपुर के छोटे ऑफिस से सहारा की शुरुआत; जानें कैसे ढहता गया कारोबारी साम्राज्य

1978 में गोरखपुर के छोटे से ऑफिस से सहारा की शुरुआत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर के बाद लखनऊ और फिर दूसरे शहरों तक धीरे-धीरे सहारा का कारवां चल निकला. अगले 25 वर्षों के भीतर भारत के 80 से अधिक कारोबारी क्षेत्र में कंपनी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी. देश में मौजूद टाटा, बिरला जैसे बड़े औद्योगिक घरानों के बाद बड़े व्यापारिक समूह में सहारा का नाम जुड़ गया.

कब और कैसे हुई सहारा समूह की शुरुआत: मूलत: बिहार के रहने वाले सुब्रत राय सहारा ने यूपी के गोरखपुर से सहारा की नींव रखी. साल 1978 में छोटे से ऑफिस से कंपनी की शुरुआत करने वाले सुब्रत राय ने अपनी लैम्ब्रेटा स्कूटर पर जय प्रोडक्ट्स के नाम से नमकीन, स्नैक्स बेचने का काम शुरू किया.

इन सभी सौदों में निदेशक ओपी श्रीवास्तव की भूमिका पर जांच एजेंसियों को संदेह है. जांच एजेंसियां ओपी श्रीवास्तव को रिमांड पर लेकर इस मामले में पूछताछ कर सकती हैं. इतना ही नहीं सहारा समूह के कई और पदाधिकारी भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है.

जमीनों की बिक्री में निदेशक की भूमिका: ईडी और आयकर की जांच में यह भी सामने आया है, कि पिनटेल ग्रुप ने भी शेल कंपनियां बनाकर जमीनों को खरीदा था. वहीं, आईआईएम रोड स्थित सहारा सिटी होम्स के अधूरे प्रोजेक्ट को भी अमरावती ग्रुप को बेच दिया गया.

उन पर आरोप है, कि निवेश की रकम से सहारा समूह ने कई शहरों में जमीनें खरीदीं. बाद में कंपनी की मुसीबतें बढ़ने पर इन जमीनों को चुपचाप बेचना शुरू कर दिया. इसमें लखनऊ शहर की जमीन भी शामिल है. इसे जितेंद्र प्रसाद वर्मा ने रियल एस्टेट कंपनी पिनटेल ग्रुप को बेच दिया.

पहले जानें ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी क्यों: प्रवर्तन निदेशायल (ED) के मुताबिक, सहारा समूह के निदेशक ओपी श्रीवास्तव पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने और अवैध रूप से अर्जित धन को शेल कंपनियों (Shell Companies) के माध्यम से घुमाने के गंभीर आरोप हैं.

1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ सहारा का यह सफर न सिर्फ बुलंदियों तक पहुंचा, बल्कि देश-दुनिया ने सहारा समूह की धमक सुनी. 47 साल तक धूमकेतु की तरह चमकने वाले सहारा समूह का साम्राज्य अब ढह रहा है. यह गिरफ्तारी इसी ढलान का हिस्सा मानी जा रही है.

लखनऊ: सहारा समूह के निदेशक ओपी श्रीवास्तव को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है. ईडी ने 1,79,000 करोड़ रुपए की मनी लांड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार किया है. इस गिरफ्तारी के बाद सहारा समूह फिर सुर्खियों में आ गया है.

सहारा समूह ने रियल स्टेट, फाइनेंस, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल, रिटेल और यहां तक की इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल सेक्टर तक में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी. जब सहारा समूह अपने चरम पर था, तब इसकी कुल संपत्ति 2.15 लाख करोड़ (50 अरब डॉलर) से अधिक की आंकी गई थी.

सहारा समूह ने केवल यूपी के लखनऊ और गोरखपुर में अपना साम्राज्य बढ़ाया, बल्कि महाराष्ट्र के लोनावला में अंबी वैली सिटी बसाई. यह 10600 एकड़ में फैली लग्जरी टाउनशिप है. मुंबई में सहारा स्टार होटल, लखनऊ का सहारा शहर, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में अंतरराष्ट्रीय संपत्तियां सहारा ने खड़ी कर दीं.

सहारा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि यह कंपनी लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम की स्पांसर रही. टीम इंडिया की जर्सी पर सहारा समूह का लोगो वर्षों तक देखा गया.

लखनऊ में सहारा की प्रॉपर्टी. (Photo Credit: ETV Bharat)

2014 से ढहने लगा सहारा का साम्राज्य: वर्ष 2014 में सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी के बाद समूह का पतन शुरू हो गया. सहाराश्री की गिरफ्तारी ने देश ही नहीं ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा दिया. कोर्ट के आदेश पर उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार कर दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया.

इसके बाद शहर की संपत्तियों को बेचकर पैसा इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू की गई. साल 2016 से 2020 के बीच अंबी वैली के साथ ही विभिन्न राज्यों में सहारा समूह की करीब 67 संपत्तियों को नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया गया. खरीदारों की कमी और कानूनी जटिलताओं से इन संपत्तियों की बिक्री नहीं हो सकी.

14 नवंबर 2023 में सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया. इसके बाद समूह के उत्तराधिकारी और प्रबंधन को लेकर अनिश्चितता छा गई. सुप्रीम कोर्ट ने समूह को निर्देश दिए कि वह अपने सभी शेयर धारकों, अधिकारियों और बिना कानूनी बाध्यता वाली कंपनियों की सूची प्रस्तुत करे, ताकि बिक्री करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकें. सेबी के पास अभी भी सहारा समूह के 25,000 करोड़ से अधिक की रिफंड राशि लंबित है. इसे निवेशकों को लौटाया जाना है.

सहारा की जमीन पर नगर निगम का बोर्ड. (Photo Credit: ETV Bharat)

निवेशकों से जुटाए 25 हजार करोड़: लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एमके अग्रवाल बताते हैं, कि सहारा इंडिया ने अपनी दो कंपनियों के जरिए ऑप्शनल फुली कंफर्टेबल डीबेंचर्स योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों से जुटाए थे. इसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी ने अवैध करार दिया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहारा को यह धन लौटाने का आदेश दिया था.

इसी विवाद ने पूरे सहारा समूह को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है. हालांकि अभी भी सहारा समूह के पास देश भर में 4700 एकड़ जमीन है. वही होटल, टाउनशिप और व्यावसायिक परिसरों का पूरा नेटवर्क मौजूद है. मुंबई में सहारा स्टार होटल, महाराष्ट्र के लोनावला में अंबी वैली सिटी, शिक्षण संस्थान, मीडिया हाउस और इंटरनेशनल लग्जरी होटल चेन मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

यह भी पढ़ें: अयोध्या राम मंदिर ध्वज स्थापना के साक्षी बनेंगे 7.5 हजार मेहमान; जानें 25 नवंबर का शेड्यूल