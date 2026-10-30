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सोना-शराब नहीं कार से मिलावटी रसगुल्ले की तस्करी!

कार में मिले मिलावटी रसगुल्ले. ( Etv Bharat )

सहारनपुर : त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की सतर्कता के बीच नानौता में पुलिस की चेकिंग के दौरान करीब 200 किलोग्राम सफेद रसगुल्ले बरामद होने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने कार से बड़ी मात्रा में रसगुल्ले बरामद किए. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को बुलाया गया. अधिकारियों ने मिठाई का नमूना लेकर जांच के लिए सुरक्षित किया, जबकि बाकी रसगुल्लों को गड्ढा खुदवाकर नष्ट करा दिया गया. वहीं, वाहन के आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर पुलिस ने कार को भी सीज कर दिया. नई तरह की ऐसी तस्करी देखकर पुलिस दंग है.

जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश पर जनपद में अपराध नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 29 अक्टूबर 2026 को नानौता थाना पुलिस और सीसी टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली. कार में करीब 200 किलोग्राम सफेद रसगुल्ले रखे हुए मिले. इतनी बड़ी मात्रा में मिठाई मिलने के बाद पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंची.