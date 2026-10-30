सोना-शराब नहीं कार से मिलावटी रसगुल्ले की तस्करी!
कार में 200 किलो मिलावटी रसगुल्ले मिलने का पहला मामला मिलने पर पुलिस हैरान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:57 AM IST
सहारनपुर : त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की सतर्कता के बीच नानौता में पुलिस की चेकिंग के दौरान करीब 200 किलोग्राम सफेद रसगुल्ले बरामद होने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने कार से बड़ी मात्रा में रसगुल्ले बरामद किए. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को बुलाया गया. अधिकारियों ने मिठाई का नमूना लेकर जांच के लिए सुरक्षित किया, जबकि बाकी रसगुल्लों को गड्ढा खुदवाकर नष्ट करा दिया गया. वहीं, वाहन के आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर पुलिस ने कार को भी सीज कर दिया. नई तरह की ऐसी तस्करी देखकर पुलिस दंग है.
जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश पर जनपद में अपराध नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 29 अक्टूबर 2026 को नानौता थाना पुलिस और सीसी टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली. कार में करीब 200 किलोग्राम सफेद रसगुल्ले रखे हुए मिले. इतनी बड़ी मात्रा में मिठाई मिलने के बाद पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंची.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार और खाद्य अधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि बरामद रसगुल्लों की जांच की प्रक्रिया शुरू की. टीम ने नियमानुसार मिठाई का नमूना लेकर परीक्षण के लिए सुरक्षित कर लिया. इसके बाद शेष मिठाई को जनहित में गड्ढा खुदवाकर नष्ट करा दिया गया. अब नमूने की जांच के बाद ही मिठाई की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल यह कार्रवाई मिलावटी अथवा मानकविहीन खाद्य पदार्थों की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
उधर, पुलिस की जांच में कार के आवश्यक दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके. इस पर सीसी टीम प्रभारी उपनिरीक्षक सतीश कुमार ने ई-चालान एप के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत कार को सीज कर दिया. वाहन में सौरव शर्मा और जान मोहम्मद मौजूद थे. संयुक्त कार्रवाई में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की. कार्रवाई के दौरान थानाध्यक्ष विकास चारण, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार, खाद्य अधिकारी उमेश कुमार, उपनिरीक्षक उपेन्द्र राणा, सीसी टीम प्रभारी उपनिरीक्षक सतीश कुमार, हेड कांस्टेबल उपेन्द्र कुमार और कांस्टेबल प्रेम बाबू शामिल रहे.
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