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छोटे शहरों की बड़ी उड़ान..! पेंंड्रा के छात्र ने मैदान बनाने के लिए तैयार किया रोबोट, राज्य स्तर के बाद दिल्ली में पेश करेंगे GroundMaster Pro

सेजेस के छात्र पवित्र सराफ 'इंस्पायर-मानक' प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का करेंगे प्रतिनिधित्व, GPM से पहली बार ऐसी प्रतियोगिता के नेशनल लेवल पर पहुंचा कोई छात्र

SAGES Pendra student achivement
पेंंड्रा के छात्र ने मैदान बनाने के लिए तैयार किया रोबोट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
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GPM: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के एक होनहार छात्र पवित्र सराफ 'मानस' ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (सेजेस), पेंड्रा में पढ़ने वाले पवित्र का चयन देश की प्रतिष्ठित 'इंस्पायर-मानक' (INSPIRE-MANAK) प्रतियोगिता के लिए हुआ है. वे अपने अनोखे आविष्कार GroundMaster Pro के साथ राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे. जिले के इतिहास में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाले वे पहले छात्र हैं, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि हुनर किसी बड़े शहर का मोहताज नहीं होता.

ग्राउंड बनाने के लिए एक तरह का रोबोट बनाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राउंड बनाने के लिए एक तरह का रोबोट बनाया

तकनीक, गेम डेवलपमेंट और गेम डिजाइनिंग में विशेष रुचि रखने वाले पवित्र ने आउटडोर गेम्स को तकनीक से जोड़ने की सोच के साथ GroundMaster Pro तैयार किया है. दरअसल, ग्राउंड में जो चूना से लाइनिंग की जाती है वो सही से नहीं होती, उसके लिए पवित्र ने एक मॉडल बनाया, रोबोट तैयार किया है. रोबोट को मोबाइल से कनेक्ट किया है और उसमें स्प्रे डालने के बाद सिर्फ ग्राउंड की दिशा और माप बतानी होती है. इसके बाद वह रोबोट सिस्टोमेटिक ग्राउंड बनाएगा.

यह हमारे जिला स्तर पर चयन हुआ, फिर संभाग और आगे राज्य स्तर पर चयन हुआ है. आगे अब वो दिल्ली जाएगा, हम चाहते हैं अब उसका चयन वहां भी हो, कलेक्टर ने भी आशीर्वाद दिया, हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी हैं- रजनीश तिवारी ज़िला शिक्षा अधिकारी

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सेजेस के छात्र पवित्र सराफ 'इंस्पायर-मानक' प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का करेंगे प्रतिनिधित्व (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गेमिंग यूनिवर्स तैयार करने का सपना

पवित्र सराफ का सपना इससे भी बड़ा है. वे भविष्य में छत्तीसगढ़ की अपनी Gaming Universe विकसित करना चाहते हैं, जिसमें आधुनिक तकनीक और गेमिंग के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं पहचान को भी जोड़ा जा सके. राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए पवित्र ने 2 और 3 सितंबर 2026 को NIT रायपुर में आयोजित दो दिवसीय INSPIRE-MANAK Mentorship Workshop में सहभागिता की.

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राज्य स्तर के बाद दिल्ली में पेश करेंगे GroundMaster Pro (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षक अमन सिंह का मार्गदर्शन

पवित्र ने बताया कि उनकी इस सफलता के पीछे उनके मार्गदर्शक शिक्षक अमन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उन्होंने पवित्र के विचार को प्रोजेक्ट में बदलने से लेकर उसमें लगातार सुधार और प्रतियोगिता की तैयारी तक मार्गदर्शन दिया. अमन सिंह स्वयं वर्ष 2023 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित National Students Conclave, IISF के वर्कशॉप और स्मार्ट इंडिया हैकथॉन जैसे राष्ट्रीय मंचों पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उनके मार्गदर्शन में पिछले वर्ष भी एक छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिता तक पहुंचा था.

पवित्र की उपलब्धि में पूर्व प्राचार्य वी.के. वर्मा का मार्गदर्शन और वर्तमान प्राचार्य बी.एस. पैकरा का सहयोग भी रहा. जिला शिक्षा अधिकारी ने भी छात्र और मार्गदर्शक शिक्षक को शुभकामनाएं दी हैं. वहीं माता-पिता दिलीप सोनी एवं रिचा सोनी ने उनकी रचनात्मक सोच को निरंतर प्रोत्साहित किया. पवित्र स्वर्गीय एच.एन. सोनी, पूर्व प्राचार्य, के नाती भी हैं.

अब दिल्ली दूर नहीं..!

अब पवित्र की नजर अक्टूबर 2026 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय आयोजन पर है. यहां वे देशभर के युवा नवप्रवर्तकों के बीच GroundMaster Pro प्रस्तुत करेंगे. उनकी यह उपलब्धि जिले के विद्यार्थियों के लिए नई प्रेरणा है और साबित करती है कि छोटे शहरों से निकली प्रतिभा भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सकती है.

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