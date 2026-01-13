मराठा काल की ऐतिहासिक बावड़ी, गद्दारों को रूह कंपा देने वाली सजा की है गवाह
मध्य प्रदेश के सागर में मौजूद है पांच सौ साल पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी, मराठाओं और गोंडवाना शासकों के वीरता का प्रतीक है ये किला.
सागर: शहर से लगी पगारा ग्राम पंचायत में बनी ऐतिहासिक बावड़ी अपनी कहानियों को लेकर मशहूर है. जब इतिहास के पन्नों में बावड़ी से जुड़े लोगों और उनके किए कामों की जानकारी तलाशते हैं, तो पढ़ने और सुनने वालों की शरीर में सिहरन दौड़ जाती है. दरअसल ये बावड़ी करीब चार से पांच सौ साल पुरानी है. कहा जाता है कि ये नागा साधुओं (गोंसाई) द्वारा बनाई गई थी. इसमें कई कमरे थे और हाथी भी अंदर जाकर पानी पीता था.
क्या है बावड़ी का इतिहास
लेकिन इसका दूसरा पहलू इतिहासकार बताते हैं कि ये बावड़ी मराठाओं और गोंडवाना शासकों के बीच हुई लड़ाई की कहानी कहती है. जिसमें बावड़ी बनाने वाले नागा साधु लड़ाके लड़ाई लड़ने तो मराठों के साथ गए थे, लेकिन धोखा देकर गोंडवाना शासकों से मिल गए और सागर के तत्कालीन मराठा राजा के दामाद और सेनापति को धोखे से मार दिया. यहां तक की उनकी लाशें भी मराठाओं को नहीं लौटाई और नर्मदा किनारे एक ही चिता पर तीन लोगों को जला दिया. बदले की आग में जल रहे मराठों ने एकजुट हो धोखा देने वाले नागा साधुओं के प्रमुख को पकड़कर ऊंट के गले में सिर के बल लटकाकर जबलपुर से बावड़ी तक लाए थे.
कांग्रेस की सरकार में हुई थी मरम्मत
बावड़ी के सामने रहने वाले बुजुर्ग दरयाब सिंह ठाकुर बताते हैं "बावड़ी करीब चार से पांच सौ साल पुरानी है. गांव के लोग इसका निस्तार के लिए उपयोग करते हैं. कई सालों से सफाई ना होने के कारण पानी पीने लायक नहीं है. जो भी इसे साफ-सुथरा रखना चाहता है या गंदगी करने वालों से कुछ बोलता है, तो लोग उनसे झगड़ा करते हैं. सन् 2002 में कांग्रेस सरकार के समय इसकी मरम्मत हुई थी.
नागा बाबा के पास थी हजारों एकड़ जमीन
उन्होंने आगे बताया कि "मैनें सुना है कि नागा बाबा (गोस्वामी) लोगों ने बनवाई थी. उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी. लेकिन अब कुछ नहीं बचा है, समय-समय की बात होती है. उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्होंने करामत अली नाम के व्यक्ति को बेंच दी. गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, इसलिए उसने सबकुछ अपने नाम करा लिया. गांव के लोग समझदार हुए, तब केस लड़ा, लेकिन ग्राम पंचायत हार गई. बाद में हम लोगों ने समझा बुझाकर बावड़ी का दान पत्र पंचायत के लिए लिखवाया."
नागा साधु करते थे तप, पानी पीने नीचे उतरता था हाथी
इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहां नागा साधु-संत तपस्या करते थे और उनकी फौज हुआ करती थी. उनकी फौज में जो हाथी और घोड़े थे, वो बावड़ी में पानी पीने के लिए उतरते थे. कहा जाता है कि बावड़ी के अंदर 52 कमरे थे. कमरे में जो भी अंदर जाता था, वो वापिस नहीं आता था. इसलिए इसे बंद कर दिया गया. कुछ लोग बावड़ी के नीचे से सुरंग होने का दावा भी करते हैं.
मराठों के लिए मैदान संभालती थी फौज
इतिहासकार रजनीश जैन बताते हैं कि "ये गोंसाई समुदाय के सन्यासी थे, जो शैव संप्रदाय के थे. उन्होंने अपनी फौज तैयार की थी, ये मराठों के लिए लड़ा करते थे. सागर में मराठा शासन काल में यहां पर अपने शिविर लगाए थे, पगारा उनका मुख्य केंद्र था. वहीं उनका मंदिर और बावड़ी था, सागर के उत्तरी हिस्से में कई गांव गिदवानी, बाछलौन के आगे वहां से धामोनी के एरिया बरौदिया, गोसांई जैसे नाम के गांव मिलेंगे. जो गोंसाई सैनिकों के शिविर रहते थे, उनमें से एक मुख्य केंद्र पगारा था, जहां शैव संप्रदाय का मंदिर था, उसमें एक बावड़ी थी.
गद्दारी की खातिर मिली रोंगटे खड़े करने वाली सजा
भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (INTACH) सागर के संयोजक डॉ. रजनीश जैन बताते हैं कि "गोसाई संप्रदाय के मराठा काल में महंत गंगादत्त गिरी थे, जिन्हें महंत गंगा गिरी कहा जाता था. जो हिम्मत बहादुर गिंरी परंपरा के महंत थे और मराठों की मदद के लिए उनको रखा गया था. जब मराठाओं ने गंढा मंडला पर हमला किया, तो उन्होंने मराठों से गद्दारी करते हुए गौंडवाना राज्य के अंतिम राजा नरहर शाह से हाथ मिला लिया और सागर के मराठा राजा गोविंद पंत खेर के दामांद मीसाजी चांदोरकर और उनके सेनापतियों की हत्या कर दी थी."
उन्होंने आगे बताया कि "उनके शव तक वापिस नहीं किए और एक ही चिता पर रखकर अंतिम संस्कार कर दिया. इस घटना के बाद मराठाओं ने अपनी संयुक्त फौज इकट्ठा करके गढा पर हमला किया और नरहर शाह और गंगागिरी महंत को पकड़ लिया. नरहर शाह को उनकी महारानियों के साथ निर्वासित करके सागर के खुरई के किले में 13 साल तक रखा. वहीं, गंगागिरी को गढा मंडला से ऊंटों के काफिले में एक ऊंट की गर्दन पर उल्टा लटकाया गया. उनका सिर नीचे और पैर ऊपर ऊंट की गरदन से बांधे गए थे. सैनिकों के पैदल काफिले के साथ उनको यहां तक घसीटते हुए लाए थे. यहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था. पगारा की बावड़ी के पास एक गंगागिरी की समाधि बनी हुई है."