ETV Bharat / state

सागरपुर थाना वीडियो मामले में एक्शन: महिला SI सस्पेंड, SHO और SI लाइन हाजिर; विजिलेंस जांच के आदेश

नई दिल्ली: सागरपुर थाने के अंदर का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली में एक बार फिर पुलिस और वकील आमने सामने आ गए. वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को बड़ी संख्या में वकील सागरपुर थाने के बाहर जा पहुंचे और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाडी की. प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई नहीं करने पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में सागरपुर थाने पहुंचने का ऐलान किया.

शुक्रवार को होने वाला वकीलों का प्रदर्शन रद्द

वकीलों का ऐलान के बाज गुरुवार देर रात दक्षि-पश्चिमी पुलिस उपायुक्त ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ सागरपुर और एक महिला एसआई को लाइन हाजिर कर दिया. जबकि एक महिला एसआई को सस्पेंड कर दिया है. पुलिस उपायुक्त ने सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए गए हैं. कार्रवाई के बाद वकीलों की समन्वय समिति ने शुक्रवार को होने वाला प्रदर्शन रद्द कर दिया है.

डीसीपी अमित गोयल की तरफ से की गई कार्रवाई

इस कार्रवाई की जानकारी खुद दक्षिण-पश्चिम जिले के डीसीपी अमित गोयल की ओर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन और नई दिल्ली बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर बताया गया कि वायरल वीडियो के मामले में जांच शुरू कर दी गई है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. साथ ही सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए स्टाफ को संवेदनशील बनाया जाए. हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के बावजूद वकीलों में नाराजगी देखने को मिली। ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन और नई दिल्ली बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने सागरपुर थाने के बाहर प्रदर्शन किया.