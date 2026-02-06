सागरपुर थाना वीडियो मामले में एक्शन: महिला SI सस्पेंड, SHO और SI लाइन हाजिर; विजिलेंस जांच के आदेश
सागरपुर थाने के अंदर का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली में एक बार फिर पुलिस और वकील आमने सामने आ गए है.
Published : February 6, 2026 at 12:01 PM IST
नई दिल्ली: सागरपुर थाने के अंदर का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली में एक बार फिर पुलिस और वकील आमने सामने आ गए. वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को बड़ी संख्या में वकील सागरपुर थाने के बाहर जा पहुंचे और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाडी की. प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई नहीं करने पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में सागरपुर थाने पहुंचने का ऐलान किया.
शुक्रवार को होने वाला वकीलों का प्रदर्शन रद्द
वकीलों का ऐलान के बाज गुरुवार देर रात दक्षि-पश्चिमी पुलिस उपायुक्त ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ सागरपुर और एक महिला एसआई को लाइन हाजिर कर दिया. जबकि एक महिला एसआई को सस्पेंड कर दिया है. पुलिस उपायुक्त ने सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए गए हैं. कार्रवाई के बाद वकीलों की समन्वय समिति ने शुक्रवार को होने वाला प्रदर्शन रद्द कर दिया है.
डीसीपी अमित गोयल की तरफ से की गई कार्रवाई
इस कार्रवाई की जानकारी खुद दक्षिण-पश्चिम जिले के डीसीपी अमित गोयल की ओर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन और नई दिल्ली बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर बताया गया कि वायरल वीडियो के मामले में जांच शुरू कर दी गई है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. साथ ही सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए स्टाफ को संवेदनशील बनाया जाए. हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के बावजूद वकीलों में नाराजगी देखने को मिली। ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन और नई दिल्ली बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने सागरपुर थाने के बाहर प्रदर्शन किया.
केवल निलंबन पर्याप्त नहीं हो सख्त कार्रवाई
प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना था कि वीडियो पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है और केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है. उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की. वकीलों के विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया. डीसीपी कार्यालय की ओर से यह भी कहा गया कि संबंधित कार्रवाई के मद्देनजर प्रस्तावित प्रदर्शन को वापस लेने पर विचार किया जाए.
फिलहाल मामले में विजिलेंस जांच जारी है और पुलिस प्रशासन का दावा है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वकीलों को मनाने का भी दौर चल रहा है. बताया जा रहा है कि वकीलों ने पुलिस की अपील को मान लिया है शुक्रवार को सागरपुर थाने के बाहर होने वाले प्रदर्शन को रद्द कर दिया गया है.
वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि,यह घटना पुलिस और वकीलों के बीच आपसी सम्मान और समन्वय की अहमियत को रेखांकित करती है. क्योंकि इन दोनों के बीच तालमेल का सीधा असर आम जनता को मिलने वाले न्याय पर पड़ता है.
