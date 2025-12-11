ETV Bharat / state

'किसी ने अंतिम संस्कार किया तो उसे भी मार डालूंगा', घर में 19 घंटे तक पड़ा रहा शव

सागर में युवक ने शराब के लिए पैसा नहीं देने पर मामा को मार डाला ( ETV Bharat )

मामला खुरई देहात थाना क्षेत्र के सहोद्रा राय वार्ड के नागरोरिया इलाके का है. आरोपी की मां मीरा अहिरवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि "मारपीट की वजह से उसके भाई ने दम तोड़ दिया है." मीरा अहिरवार अपने भाई रम्मू अहिरवार (75) के साथ रहती है. उसका आरोपी बेटा नरेंद्र अहिरवार भी पास में ही रहता है. नरेंद्र अहिरवार हमेशा शराब के लिए रुपए मांगता था और मारपीट भी करता था.

सागर: खुरई देहात थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. एक युवक ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर अपनी मां और मामा से कथित तौर पर मारपीट की. जिससे बुजुर्ग मामा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने सभी को धमकी देते हुए कहा कि यदि किसी ने भी मृतक का अंतिम संस्कार किया तो वह उसे भी मार देगा. धमकी से परिजन इतने डर गए कि 19 घंटे तक शव घर में ही पड़ा रहा.

सागर में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर मां को पीटा, मामा की हत्या (ETV Bharat)

पैर से गला दबाकर मौत के घाट उतारा

आरोप है कि बुधवार की दोपहर 3 बजे आरोपी नरेंद्र अहिरवार अपने मामा के घर पर आया और शराब के लिए रुपए मांगने लगा. शराब के लिए रुपए देने से मना करने पर आरोपी ने अपनी मां और मामा से मारपीट की. इस दौरान उसने मामा के सीने और गले में कई लात मारी. आखिर में पैर से गला दबाकर मामा की हत्या कर दी.

19 घंटे घर में पड़ा रहा मृतक का शव

मृतक के परिजन कल्लू अहिरवार ने बताया कि "घटना के समय घर में केवल भाई-बहन ही थे. इस दौरान नरेंद्र ने अपनी मां से कहा कि कोई भी मामा की चिता जलाएगा तो उसे मार देगा. लेकिन कुछ देर के बाद घटना की जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो उन्होंने थाने में सूचना दी. बुधवार रात जब अन्य परिजन बाहर से लौटे तो पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत की. गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे खुरई देहात थाना और शहरी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई.

खुरई देहात थाना प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर ने बताया कि "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मृतक के परिजनों के बयान लिए गए हैं. साथ ही शव को देखा गया है कि कहीं चोट के निशान तो नहीं है. बारीकी से शव की जांच की गई है. शव को पीएम के लिए सिविल अस्पताल भेजा जा रहा है. पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."