'मैं डिप्टी CM का प्रतिनिधि, नौकरी लगवा दूंगा' गिरफ्तार होते ही थाने में पीड़ितों की लाइन
लड़कियों के नाम की आईडी बना सोशल मीडिया पर युवकों से दोस्ती, फिर नौकरी के नाम पर ठगी. सागर पुलिस ने आरोपी को दबोचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 1:29 PM IST
सागर : सोशल मीडिया पर लड़कियों और महिलाओं के नाम से आईडी बनाकर युवाओं से चैटिंग, फिर सरकारी नौकरी के फर्जी विज्ञापन शेयर करना. इस तरीके से दर्जनों युवाओं को ठगने के आरोपी अमन पाठक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ये ठग नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को निशाना बनाता था.
वह खुद को डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का प्रतिनिधि बताकर युवाओं का भरोसा जीतता और फिर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठता. ठगी के बाद संपर्क तोड़ लेता था. जालसाज ने दर्जनों युवाओं को ठगा. उसके खिलाफ सागर शहर और जिले के कई थानों में मामले भी दर्ज हैं. ठग को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद ठगी के शिकार युवाओं की पुलिस थाने में लाइन लग गई.
सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन कर झांसा
मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने बताया "एक शिकायत आई थी कि युवक ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की है. पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि अमन पाठक नाम का युवक इस तरह से कई युवाओं को ठग चुका है. वह युवकों को चैटिंग में खुद को डिप्टी सीएम का प्रतिनिधि बताता था. इसके साथ ही दावा करता था कि वह सरकारी नौकरी लगवा देगा."
पुलिस ने जालसाज को पकड़ने बनाई रणनीति
कई थानों में शिकायत के बाद मोतीनगर पुलिस ने युवक को पकड़ने अलग तरकीब बनाई और सोशल मीडिया के जरिए उस पर नजर रखना शुरू की. मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. जैसे ही अमन ने नौकरी का फर्जी विज्ञापन डाला तो एक पुलिसकर्मी ने बेरोजगार युवक बनकर संपर्क किया. युवक ने बातचीत के दौरान युवक ने नौकरी दिलाने पैसों की मांग की और रकम लेकर भोपाल बुलाया.
भोपाल के साकेतनगर से ठगी का आरोपी गिरफ्तार
बेरोजगार युवक बनकर पहुंची पुलिस को भ्रमित करने ठग ने भोपाल में अलग- अलग नंबरों से बात की. सायबर सेल ने मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि सारे मोबाइल साकेत नगर के एक फ्लैट से चलाए जा रहे हैं. पुलिस ने सुबह सुबह के समय फ्लैट पर छापेमारी कर ठगी के आरोपी अमन पाठक को गिरफ्तार कर लिया.
डिप्टी सीएम का प्रतिनिधि और विधायक का रिश्तेदार
ठगी का आरोपी अमन पाठक से लग्जरी कार भी जब्त की गई है. इस कार में अमन पाठक ने उप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि वाली नेम प्लेट लगाकर रखी थी. वह खुद को उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का प्रतिनिधि बताता था. इसके साथ ही विधायक संजय पाठक के लिए अपना रिश्तेदार बताता था. एएसपी लोकेश कुमार सिन्हा ने बताया "ठगी के आरोपी युवक के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट और मोबाइल नंबर के जरिए जांच की और युवक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई."