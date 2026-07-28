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सागर पुलिस की नई मुसीबत, कटरबाजों से राहत नहीं, अब युवतियां लहरा रहीं हथियार

सागर बस स्टैंड पर धारदार हथियार लहराते युवती कैमरे में कैद, क्षेत्र में फैली दहशत. पुलिस ने पहचान कर दर्ज किया मुकदमा.

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सागर में हथियार लेकर हंगामा करने वाली युक्ती पर मुकदमा दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:44 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
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सागर: शहर में लॉ एंडऑडर के लिए सिर्फ कटरबाज लड़के नहीं, बल्कि लेडी डाॅन भी मुसीबत बनती जा रही हैं. सागर में इन दिनों कुछ युवतियां हाथ में धारदार हथियार लेकर घूमती और गाली गलौज करती नजर आ रही हैं. ताजा मामला गोपालगंज थाना क्षेत्र का है. जहां रविवार को आरोपी युवती ने हथियार लहराकर जमकर उत्पात मचाया, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

धारदार हथियार लहराते हुए लड़की कैमरे में कैद

गोपालगंज थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने बताया, "वीडियो रविवार शाम बस स्टैंड स्थित दीनदयाल चौक इलाके की है. यहां 18 साल की एक युवती हाथ में धारदार हथियार लेकर गाली-गलौज करते हुए घूम रही थी. इस दौरान कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, जिससे आरोपी युवती और घटनास्थल पर मौजूद लोगों में विवाद की स्थिति बन गई."

वीडियो रिकॉर्ड करने से खोया आपा

आरोप है कि हथियार लहराने वाली लड़की वीडियो बनाने वालों की तलाश में फिर हथियार लहराते और गालियां देते सड़क पर घूमती नजर आई. इसका वीडियो भी कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसमें युवती हाथ में धारदार हथियार लिए हुए दिखाई दे रही है और गाली-गलौज भी करती सुनाई दे रही है. ये वीडियो भी पुलिस के पास पहुंचा था.

वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी लड़की की पहचान कर मामला दर्ज कर लिया है. 18 साल की आरोपी युवती ने कपिल स्वामी नाम के व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाकर एसपी को शिकायत दर्ज कराई है. युवती ने पुलिस शिकायत में जबरन वीडियो बनाने, बदसलूकी और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले में गोपालगंज थाना प्रभारी ने कहा कि सर्कुलेट हुए वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है. युवती के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, मामला की जांच की जा रही है. इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : July 28, 2026 at 2:53 PM IST

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