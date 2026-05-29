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विष्णु आर्य की कूल्हे की हड्डी टूटी, हौसला नहीं, बेड रेस्ट के बाद भी योग दिवस की तैयारियों में जुटे

21 जून को पड़ने वाले योग दिवस को लेकर काउंटडाउन शुरू, वहीं सागर के योगाचार्य विष्णु आर्य एक्सीडेंट के बाद भी सिखा रहे योगा.

SAGAR YOGACHARYA VISHNU ARYA
बेड रेस्ट के बाद भी योग दिवस की तैयारियों में जुटे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 4:27 PM IST

6 Min Read
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सागर: शहर के जाने माने वयोवृद्ध योगाचार्य विष्णु कुमार आर्य किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. योग के प्रति उनका समर्पण किसी से छिपा नहीं है और आज 98 साल की उम्र में योगाचार्य विष्णु आर्य का समर्पण तब देखने योग्य है. जब योगाचार्य अपने कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हो पाए हैं और विश्व योग दिवस की तैयारियों में जुट गए हैं. दिसंबर महीने में कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद एक माह अस्पताल में रहे, तीन माह घर पर बेड रेस्ट पर रहे, लेकिन योग दिवस नजदीक आया, तो अपने आप को रोक नहीं सके और बाॅकर से चलकर योग संस्थान पहुंचकर अपने शिष्यों को योग सिखा रहे हैं और योग दिवस की तैयारियों में जुटे हैं.

कौन है विष्णु आर्य

योगाचार्य विष्णु आर्य की बात करें, तो ये सागर शहर ही नहीं, बल्कि योग के मामले में मध्य प्रदेश का जाना माना चेहरा हैं. 1928 में जन्में विष्णु आर्य को बचपन से योग और व्यायाम का शौक था. आर्य समाज से जुड़े होने के कारण जब 1954 में आर्य समाज के संत सागर पहुंचे, तो उन्होंने संतों से योग सीखा और योग के जरिए अपनी क्षमताएं विकसित करके तरह-तरह के करतब दिखाने लगे.

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योगाचार्य विष्णु आर्य (ETV Bharat)

1968 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती से विश्व योग सम्मेलन में मुलाकात के बाद दीक्षा ली और योग की तमाम विद्याएं सीखीं. इसके बाद 1968 में उन्होंने योग निकेतन संस्थान की सागर में स्थापना की और शहर के लोगों को योग की शिक्षा दी. योग के साथ-साथ असाध्य रोगों से जुड़े लोगों का इलाज भी योग के द्वारा ही करते हैं.

दिसंबर 2025 में हो गए हादसे का शिकार

योगाचार्य विष्णु आर्य के साथ दिसंबर 2025 में एक हादसा हो गया. अपने घर पर बाथरूम से आने के बाद सोफे पर बैठने की कोशिश में सहारा नहीं मिला और गिर जाने के कारण उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गयी. उन्हें एक महीने तक एक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. डाॅक्टर ने पहले कूल्हे के ऑपरेशन का फैसला किया, लेकिन उम्र देखते हुए दवाओं और आराम के जरिए ठीक करने की कोशिश की गयी. एक महीने अस्पताल में रहने के बाद घर पहुंचे, तो करीब तीन महीने तक बेड रेस्ट किया, लेकिन अपनी योग की शिक्षा और अनुभव के चलते उन्होंने धीरे-धीरे खुद को स्वस्थ किया और अब बाॅकर के सहारे अपने रोजाना के कामकाज के साथ योग के प्रशिक्षण में जुटे हैं.

विश्व योग दिवस नजदीक आते ही नहीं रोक पाए खुद को

योगाचार्य विष्णु आर्य पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाए हैं, लेकिन योग के प्रति उनका समर्पण देखने लायक है. जैसे ही विश्व योग दिवस की तारीख नजदीक आयी और 27 मई से योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हुआ, तो योगाचार्य फिर योग की तैयारियों में जुट गए. 58 साल पहले स्थापित किए गए योग निकेतन संस्थान में उन्होंने योग दिवस की तैयारियां शुरू करवा दी है. योगाचार्य विष्णु आर्य रोजाना बाॅकर से खुद योग संस्थान पहुंचते हैं और फिर अपने शिष्यों को योग का प्रशिक्षण देने के साथ अलग-अलग रोगों से पीड़ित लोगों का योग की क्रियाओं द्वारा इलाज करते हैं.

SAGAR VISHNU ARYA TEACH YOGA
लोगों को योगा सिखाते विष्णु आर्य (ETV Bharat)

हादसे पर चर्चा करते हुए बताते हैं कि "घर पर सोफे पर बैठने की कोशिश में गिर गया और कूल्हे की हड्डी टूट गयी. करीब एक महीने निजी अस्पताल में इलाज कराया. उम्र के कारण डाक्टरों ने सर्जरी नहीं की और वजन वगैरह के जरिए मुझे काफी कुछ ठीक किया. तीन महीने के बेड रेस्ट के लिए बोला. घर पर रहते हुए मैंने योग की क्रियाओं के जरिए अपने आप को काफी कुछ ठीक किया. पिछले 70 साल से योग की सेवा में लगा हुआ हूं. कभी मैंने पैसा कमाने या योग का धंधा बनाने पर जोर नहीं दिया.

मैंने यूनिवर्सिटी, आर्मी और कई जगह योग का प्रशिक्षण दिया. मैं अभी ठीक से चल नहीं पाता हूं. बाकर के सहारे अपने कामकाज करता हूं, लेकिन 21 जून को विश्व योग दिवस है और मेरा मन नहीं माना और मैं नियमित रूप से योग निकेतन संस्थान पहुंचकर प्रशिक्षण के साथ योग दिवस की तैयारी कर रहा हूं."

क्या कहते हैं योगाचार्य के शिष्य और मरीज

योगाचार्य विष्णु आर्य के शिष्य अरविंद दरे कहते हैं कि "मैं गुरूजी को बचपन से जानता हूं. हमारे पारिवारिक संबंध हैं और उन्हीं के कारण मैं बचपन से योग से जुड़ा हूं. ये उनकी जिजीविषा है कि जहां उनके साथ हुए हादसे के बाद एक मेजर सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अपने योग के ज्ञान के आधार पर अपने आप को ठीक कर लिया और इनती उम्र में हादसे के बाद भी वो योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं. मैं भी कमर दर्द से परेशान था, मैंने काफी इलाज कराया, लेकिन आराम नहीं मिला, तो फिर योग के जरिए ठीक कर रहा हूं. मुझे काफी आराम है."

संजय पाठक बताते हैं कि "योग एक ऐसी क्रिया है, जो आत्म बल को बढ़ाने का भी काम करती है और हमारे गुरू जी के अंदर काफी आत्मशक्ति है. उन्होंने इतने बड़े हादसे के बाद अपने आप को ठीक करके फिर से योग शुरू कर दिया है." पुरूषोत्तम सोनी कहते हैं कि "मुझे लकवा का अटैक आया था. मैंने योग शुरू किया और आज मैं 100 प्रतिशत नहीं, लेकिन अपने आप को करीब 300 प्रतिशत बेहतर महसूस कर रहा हूं और धीरे-धीरे सुधार हो रहा है.

गुरू जी योग की क्रियाएं सिखाते हैं और गुरू जी एक्सीडेंट के बाद भी हम लोगों को प्रशिक्षण देने ऑटो से आते हैं और बाकर के सहारे चलकर अंदर तक आकर योग सिखाते हैं.

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