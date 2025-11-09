किसान परिवार के बेटे ने MPPSC परीक्षा में किया कमाल, सागर के यशपाल बने डिप्टी कलेक्टर
बीएससी करने के बाद उन्होंने शुरू कर दी थी एमपीपीएससी की तैयारी. इससे पहले पीएससी 2022 में उन्होंने सफलता हासिल की और जीएसटी इंस्पेक्टर बने.
सागर: कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे. ऐसा ही कुछ सागर के सुरखी विधानसभा के छोटे से गांव के किसान परिवार के यशपाल स्वर्णकार ने कर दिखाया है. उन्होंने एमपीपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया है. उनके गांव और इलाके में उनकी सफलता का जश्न मनाया जा रहा है. जब यशपाल अपने गांव पहुंचे, तो उनके साथ गाड़ियों का काफिला था. फूल-मालाओं से लदे यशपाल सनप्रूफ कार में खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकारते नजर आए. यहां तक कि यशपाल स्वर्णकार जिंदाबाद के नारे भी लगे.
किसान परिवार के यशपाल की सफलता
यशपाल के पिता रामनरेश स्वर्णकार एक किसान हैं. उनका पैतृक गांव खमकुआ है, जहां परिवार की खेती-बाड़ी होती है. वर्तमान में परिवार सुरखी में निवास करता है. परिवार में दो भाई और दो बहने हैं, जिनमें सबसे छोटे यशपाल हैं. यशपाल की प्राथमिक शिक्षा खमकुआ के स्कूल में हुई, जबकि 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुरखी से पूरी की.
यशपाल बताया कि 2019 में बीएससी करने के बाद उन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी. पीएससी की तैयारी के लिए परिवार ने उन्हें इंदौर भेजा था. 2021 में उन्होंने पीएससी प्री और मेंस क्लियर कर इंटरव्यू भी दिया. उन्होंने पीएससी - 2022 में सफलता हासिल की और जीएसटी इंस्पेक्टर बने.
इसके बावजूद उन्होंने लगातार प्रयास जारी रखे और एमपपीएससी 2023 में तीसरा स्थान हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बने. खास बात ये है कि यशपाल अपने परिवार में पहले सदस्य हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी और डिप्टी कलेक्टर जैसा पद हासिल किया है.
परिवार पहले सदस्य जिन्हें सरकारी नौकरी मिली
य़शपाल अपने परिवार के पहले सदस्य हैं जिसने सरकारी नौकरी और डिप्टी कलेक्टर जैसा पद हासिल किया है. जब यशपाल अपने घर पहुंचे, तो उनके स्वागत सत्कार में ये झलक साफ दिखाई दी. वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए यशपाल ने बताया कि गांव से निकलकर यहां तक पहुंचना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मेरे माता-पिता, शिक्षक और परिजनों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला. मैनें पांचवें प्रयास में ये सफलता हासिल की है. उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से कहा कि उम्मीद कभी ना छोडे़ं, धैर्य और लगन से मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी. अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें क्योकि ये आप किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहे हैं.