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सागर की यामिनी मौर्य कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल से चूकी, जूडो में जीता सिल्वर मेडल

यामिनी मौर्य ने स्कॉटलैंड में अपनी प्रतिभा से मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश का नाम रोशन किया. परिजनों को बधाइयों का तांता.

Yamini Win Silver medal Commonwealth Games 2026
सागर की यामिनी मौर्य ने जूडो में जीता सिल्वर मेडल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 12:39 PM IST

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सागर : सागर शहर की खेल प्रतिभाएं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं. इसी कड़ी में सागर के पुरानी सदर इलाके में रहने वाली यामिनी मौर्य ने कमाल का खेल दिखाते हुए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रही कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता 2026 में जूडो में रजत पदक (सिल्वर मेडल) जीता है. हालांकि यामिनी को स्वर्ण पदक जीतने का पूरा भरोसा था और उन्होंने अपने कोच से वादा किया था कि जरूर गोल्ड मेडल जीतेंगी. लेकिन फाइनल मुकाबले में हार के कारण यामिनी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा. उनकी इस सफलता पर बधाइयों का तांता लगा है.

कड़े मुकाबले में एसेलिया से हारी

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ग्लासगो में सागर की जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला वर्ग के 57 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता है. शुक्रवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की एसेलिया टोपराक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में यामिनी मौर्य के सामने इंग्लैंड की एसेलिया टोपराक थी. जिनसे काफी कड़ा मुकाबला हुआ और यामिनी जीत हासिल नहीं कर पायी और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा. उनकी इस जीत पर सागर के खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों में गजब का उत्साह है.

कोच ने यामिनी का मनोबल बढ़ाया

यामिनी मौर्य ने इस सफलता के बाद अपने लोकल कोच दीपक कुमार से बात की और बातचीत में उन्होंने गोल्ड मैडल ना जीत पाने पर निराशा जाहिर की. हालांकि कोच ने उनके प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए. उनका मनोबल बढ़ाया और आगे की प्रतियोगिताओं के लिए अच्छे से तैयारी और पूरे मनोबल के साथ खेलने की सलाह दी. यामिनी मौर्य ने काफी मुश्किलों में जूडो खेल की शुरुआत की और स्थानीय स्तर पर मेहनत करके भारतीय टीम का हिस्सा बनी. उन्होंने पदक जीतकर सागर ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है.

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