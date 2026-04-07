नौरादेही में सामने आई दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली, सर्वे के दौरान कैमरे में हुई ट्रैप
नौरादेही टाइगर रिजर्व से सबसे छोटी जंगली बिल्ली की प्रजाति 'रस्टी स्पॉटेड कैट' की तस्वीर समाने आई है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 10:43 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व से रोमांचित करने वाली तस्वीर सामने आई हैं. प्रबंधन ने ये तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि नौरादेही टाइगर रिजर्व में पहली बार दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली की प्रजाति 'रस्टी स्पॉटेड कैट' कैमरे में कैद हुई है. यह जैव विविधता के मामले में नौरादेही टाइगर रिजर्व के लिए एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है. साथ ही प्रबंधन ने दावा किया है कि चीतों के आने के बाद नौरादेही सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया का ऐसा वन क्षेत्र होगा, जहां सबसे बड़ी बिल्ली बाघ, सबसे तेज बिल्ली चीता और सबसे छोटी बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट एक साथ देखी जा सकेगी.
डोंगरगांव रेंज में 2 साल पहले कैमरा ट्रैप सर्वे में आई सामने
टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा जारी की गई तस्वीरों के बारे में बताया गया है कि ये तस्वीर फरवरी-मार्च 2024 के बीच वन विभाग और डब्ल्यू डब्ल्यू आई इंडिया द्वारा सालाना बाघ निगरानी अभियान के तहत किए गए कैमरा ट्रैप सर्वे के दौरान कैद हुई थी. यह तस्वीर टाइगर रिजर्व की डोंगरगांव रेंज में ली गई थी. रस्टी स्पॉटेड कैट को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकट के करीब श्रेणी में रखा गया है. भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची -1 के तहत सुरक्षा प्राप्त है.
कहां पायी जाती है बिल्ली
रस्टी स्पॉटेड कैट प्रजाति आमतौर पर सूखे पर्णपाती वनों, झाड़ियां वाले इलाकों, घास के मैदानों और पथरीले इलाकों में पाई जाती है. कभी-कभी ये इंसानी बस्तियों के नजदीक भी नजर आती है. नौरादेही टाइगर रिजर्व में इस प्रजाति की उपस्थिति की पुष्टि इन तस्वीरों के जरिए पहली बार हुई है. यह टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी महत्व को उजागर करता है. ये दर्शाता है कि यहां छोटी बिल्लियों के लिए उपयुक्त आवास मौजूद है. शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में
रस्टी स्पॉटेड कैट के व्यवहार, वितरण और संरक्षण की स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अध्ययन की सलाह दी है.
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सबसे छोटी, बड़ी और तेज बिल्ली देखी जा सकती है एक साथ
टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया, "रस्टी स्पॉटेड कैट की मौजूदगी नौरादेही टाइगर रिजर्व को एक ऐसे वन्य जीव आवास के रूप में परिभाषित करती है, जो न सिर्फ बाघों का घर है, बल्कि कई अन्य दुर्लभ बने प्रजातियों का आश्रय स्थल है. इस साल चीता की आमद के बाद नौरादेही भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया का एक ऐसा अकेला टाइगर रिजर्व बन जाएगा, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली बाघ, सबसे तेज बिल्ली चीता और सबसे छोटी बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट एक साथ देखी जा सकेगी.