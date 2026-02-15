ETV Bharat / state

महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की उम्मीद, 18 फरवरी को पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट

पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिलाओं को हम शिक्षा के मामले में कितने आगे तक ले जा सकते हैं. इस पर कुछ कार्य करने की और जरूरत है. शिक्षा में जो बजट की स्थिति है, उसे और बढ़ाया जाना चाहिए. बालिका छात्रावासों की संख्या बढ़ाना चाहिए. बालिकाओं के लिए प्राइमरी एजुकेशन से लेकर रिसर्च तक प्रोत्साहन के लिए अवसर दिए जा सकते हैं. इस तरह के संसाधन मुहैया कराने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए.

सागर यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. दिवाकर सिंह राजपूत कहते हैं कि "अगर महिलाओं का सशक्तिकरण और विकास होगा, तो पूरे समाज, प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा. मेरे हिसाब से 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर महिलाओं का सशक्तिकरण और विकास किया जा सकता है.

जैसे महिला शिक्षा, सुरक्षा और आत्मविश्वास और इसके साथ रोजगार और आत्मनिर्भरता महिलाओं के लिए काफी जरूरी है. वहीं खेल के मामले में महिलाएं काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनका प्रशिक्षण और आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है.

सागर: वैसे तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से लाड़ली बहना और कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के आने वाले बजट से महिलाओं को काफी कुछ उम्मीदें हैं. महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि कई सारे कार्यक्रम और योजनाएं प्रदेश सरकार संचालित कर रही है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मामलों पर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है.

प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और उनका आत्मविश्वास दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है. जिस पर बजट में प्रावधान होना चाहिए. इस समय लोग और खासकर महिलाएं साइबर क्राइम से बहुत परेशान हैं. कुछ इस तरह के टूल्स और सपोर्टिंग प्रोग्राम बजट में ले जा सकते हैं. जिससे महिलाओं को साइबर सिक्योरिटी या अन्य तरह के सुरक्षा मानक मुहैया कराए जाए. जिनके जरिए वह भौतिक स्तर पर सुरक्षित महसूस करने के साथ-साथ जितने भी एप्लीकेशन या गैजेट्स हैं, जहां उनके साथ फ्रॉड या अन्य तरह की गतिविधियां होती हैं. उनके बारे में उनका प्रशिक्षण, संरक्षण और पर्याप्त अवसर दिया जाए.

रोजगार और आत्मनिर्भरता

प्रो. राजपूत कहते हैं कि इस मामले में कुछ योजनाएं पहले से संचालित हैं, लेकिन इनके अलावा और भी इस तरह की योजनाएं संचालित की जाना चाहिए कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग करें. महिलाओं को सीधे राशि देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण रोजगार के लिए आधार देना है. इसके लिए रोजगार पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, उत्पादन केंद्र और महिलाओं के उत्पादन के वितरण केंद्र जरूर बनाने चाहिए.

मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में देखा जाए, तो प्रोडक्शन में तो लोग एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग अच्छी ना होने के कारण, जो उनको मिलना चाहिए, वह हासिल नहीं हो पता है. इसलिए कहीं ना कहीं बाजार विपणन और विक्रय केंद्रो पर ध्यान देना जरूरी है. जो महिलाएं उत्पादन में संलग्न है, उनको उनके उत्पादन का पूरा दाम मिले, यह व्यवस्था जरूर होना चाहिए."

खेलों में मिले प्रोत्साहन

राष्ट्रीय स्तर की शूटर प्रतिभा सिंह कहती हैं कि "हमारे यहां स्पोर्ट्स अकादमी खुली हुई है. उनमें स्कूल स्तर पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन कई महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं, जो इनमें प्रशिक्षण नहीं ले पाती हैं और उन्हें प्राइवेट ट्रेनिंग लेना होता है. इसलिए सरकार को कोई ऐसी योजना बनाना चाहिए, जिससे ऐसी महिलाएं और लड़कियां आगे बढ़ सकें. महिला खिलाड़ियों के लिए लाड़ली बहना की तर्ज पर खेल में भी कुछ आर्थिक मदद करना चाहिए.

अगर आप सक्षम परिवार से नहीं है, तो खेलना काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको खेलने के लिए उपकरण, ड्रेस, किट और अच्छी डाइट की जरूरत होती है. अगर कोई रनिंग करता है, तो उसको कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन शूज की जरूरत होती है. इसके साथ हर खेल में बेहतर डाइट की आवश्यकता होती है. कोई महिला टैलेंटेड है, लेकिन खेल में आगे बढ़ाने के लिए उसे पैसों की जरूरत होती है. ग्रामीण और विकासखंड स्तर पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए."