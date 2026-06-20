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चलते ट्रेन में लेबर ट्रेन, इमरजेंसी में थमे गाड़ी के पहिए, बीना रेलवे स्टेशन पर गूंजी किलकारी

सागर/बीना: सागर जिले के बीना में दादर से गोरखपुर जा रही स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 01027 में सफर कर रही एक गर्भवती महिला को चलती ट्रेन में अचानक से प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गई. तत्काल गर्भवती महिला को बीना रेलवे जंक्शन पर उतारा गया. रेलवे अस्पताल की महिला डॉक्टर और आरक्षक द्वारा प्लेटफॉर्म पर ही महिला की डिलीवरी करवाई गई. महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया.

चलती ट्रेन में हुई प्रसव पीड़ा

जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 01027 दादर गोरखपुर स्पेशल एक्सप्रेस के बीना स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म नंबर 05 पर जैसे ही पहुंची तो ट्रेन में सवार यात्रियों ने प्लेटफ़ॉर्म पर ड्यूटी दे रहे आरपीएफ आरक्षक भानु प्रताप को जानकारी दी कि, एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है. उन्होंने तत्काल ही इसकी जानकारी ड्यूटी अधिकारी सहायक उप निरीक्षक हसन खान व महिला आरक्षक जय ठाकुर को तत्काल सूचित कर मौके पर बुलाया. सहायक उप निरीक्षक हसन खान के द्वारा ऑन ड्यूटी डिप्टी एसएस रमाशंकर गुप्ता व रेलवे डॉक्टर को सूचना दिलवाई गई.