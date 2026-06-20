चलते ट्रेन में लेबर ट्रेन, इमरजेंसी में थमे गाड़ी के पहिए, बीना रेलवे स्टेशन पर गूंजी किलकारी
सागर के बीमा रेलवे स्टेशन पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म, रेलवे पुलिस और डॉक्टर ने पेश की मिसाल. मनोज कुमार वाधवानी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 12:35 PM IST
सागर/बीना: सागर जिले के बीना में दादर से गोरखपुर जा रही स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 01027 में सफर कर रही एक गर्भवती महिला को चलती ट्रेन में अचानक से प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गई. तत्काल गर्भवती महिला को बीना रेलवे जंक्शन पर उतारा गया. रेलवे अस्पताल की महिला डॉक्टर और आरक्षक द्वारा प्लेटफॉर्म पर ही महिला की डिलीवरी करवाई गई. महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया.
चलती ट्रेन में हुई प्रसव पीड़ा
जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 01027 दादर गोरखपुर स्पेशल एक्सप्रेस के बीना स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म नंबर 05 पर जैसे ही पहुंची तो ट्रेन में सवार यात्रियों ने प्लेटफ़ॉर्म पर ड्यूटी दे रहे आरपीएफ आरक्षक भानु प्रताप को जानकारी दी कि, एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है. उन्होंने तत्काल ही इसकी जानकारी ड्यूटी अधिकारी सहायक उप निरीक्षक हसन खान व महिला आरक्षक जय ठाकुर को तत्काल सूचित कर मौके पर बुलाया. सहायक उप निरीक्षक हसन खान के द्वारा ऑन ड्यूटी डिप्टी एसएस रमाशंकर गुप्ता व रेलवे डॉक्टर को सूचना दिलवाई गई.
ट्रेन से उतारते ही हुई डिलीवरी
महिला आरक्षक जय ठाकुर के साथ रेलवे स्टॉफ मौके पर पहुंचा. महिला यात्री किरण पत्नी जितेंद्र कुमार (33) निवासी संत कबीर नगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश को ट्रेन से प्लेटफार्म नंबर पांच पर उतारा गया. रेलवे महिला डॉ. राधिका के आने पर महिला यात्री किरण की स्थिति को देखते हुए प्लेटफार्म नंबर 5 पर ही डिलीवरी कराई गई. उस महिला यात्री द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया.
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मां और बच्चा दोनों स्वस्थ
बीना आरपीएफ थाना के ड्यूटी अधिकारी सहायक उप निरीक्षक हसन खान ने बताया कि, ''महिला यात्री एवं बच्चे को एंबुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर डॉक्टर द्वारा बच्चे एवं मां को दोनों को स्वस्थ होना बताया गया.''