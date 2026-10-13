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जिन गणपति को 10 दिन सुबह-शाम पूजा, सागर शहर में विसर्जन के बाद उन मूर्तियों की दुर्दशा देखिए

सागर में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले संकल्प फाउंडेशन ने गणेश जी की विसर्जित मूर्तियों को दिया सम्मान. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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सागर शहर में विसर्जन के बाद मूर्तियों की दुर्दशा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2026 at 6:11 PM IST

3 Min Read
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सागर : गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सरकार द्वारा तरह-तरह की गाइडलाइन बनाई गई है. लेकिन सागर शहर, मकरोनिया नगर पालिका और सागर छावनी बोर्ड की प्यास बुझाने वाली राजघाट जल आवर्धन परियोजना के बांध में विसर्जन के प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने गणेश प्रतिमाएं विसर्जित कर दी. खास बात ये है कि ये प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई हैं, जो विसर्जन के 15 दिन बाद भी जस की तस हैं.

संकल्प फाउंडेशन करेगा ससम्मान विसर्जन

इन प्रतिमाओं के साथ बड़े पैमाने पर पूजन सामग्री भी विसर्जित की गई है. इसको लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए शिकायत भी दर्ज कराई. लेकिन जब कोई सरकारी विभाग इसकी सफाई के लिए आगे नहीं आया तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय संकल्प फाउंडेशन ने बांध की सफाई का बीड़ा उठाया और तमाम मूर्तियां और पूजन सामग्रियों को बाहर निकाला. अब संगठन राजघाट बांध के पास एक कुंड का निर्माण कर रहा है, जिसमें प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा.

संकल्प फाउंडेशन करेगा मूर्तियों का ससम्मान विसर्जन (ETV BHARAT)

किसी ने नहीं सुनी तो युवाओं ने उठाया बीड़ा

राजघाट जल आवर्धन परियोजना के बांध में गणेश विसर्जन के कई दिन बाद भी प्रतिमाएं लगभग उसी अवस्था में पड़ी हैं, जैसा इन्हें विसर्जित किया गया. अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संकल्प फाउंडेशन ने सफाई का बीड़ा उठाया है. संकल्प फाउंडेशन के रिशांक तिवारी ने बताया "कुछ दिन पहले संगठन को स्थानीय नागरिकों के माध्यम से जानकारी मिली थी कि राजघाट बांध में गणेश विसर्जन के बाद कई प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं. संगठन ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है. अभियान के दौरान प्रतिमाओं और पूजन सामग्री को जल से बाहर निकाला गया, ताकि उनका उचित निस्तारण किया जा सके."

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विसर्जन के बाद मूर्तियां जस की तस पड़ी हैं (ETV BHARAT)

विसर्जन के बाद मूर्तियां जस की तस पड़ी हैं

संकल्प फाउंडेशन के सदस्यों के अनुसार "प्रतिमाओं का धार्मिक परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उचित निस्तारण किया जाएगा, ताकि जल स्रोतों और आसपास के पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके." रिशांक तिवारी ने कहा "धार्मिक त्योहार हमारी संस्कृति, परंपराओं और आस्था के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं. भगवान गणेश को श्रद्धा और उत्साह के साथ घर लाया जाता है, विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है और फिर सम्मानपूर्वक विदाई दी जाती है. ऐसे में विसर्जन के बाद प्रतिमाओं को लंबे समय तक जल में लावारिस छोड़ देना उचित नहीं है."

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