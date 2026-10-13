ETV Bharat / state

जिन गणपति को 10 दिन सुबह-शाम पूजा, सागर शहर में विसर्जन के बाद उन मूर्तियों की दुर्दशा देखिए

सागर शहर में विसर्जन के बाद मूर्तियों की दुर्दशा ( ETV BHARAT )

सागर : गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सरकार द्वारा तरह-तरह की गाइडलाइन बनाई गई है. लेकिन सागर शहर, मकरोनिया नगर पालिका और सागर छावनी बोर्ड की प्यास बुझाने वाली राजघाट जल आवर्धन परियोजना के बांध में विसर्जन के प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने गणेश प्रतिमाएं विसर्जित कर दी. खास बात ये है कि ये प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई हैं, जो विसर्जन के 15 दिन बाद भी जस की तस हैं.

संकल्प फाउंडेशन करेगा ससम्मान विसर्जन