पानी की तलाश या बिना मुंडेर के कुएं, भटक रहे जंगली जानवर हो रहे हादसे का शिकार
सागर में कई जगहों पर बने बिना मुंडेर के कुएं, जंगली जानवर हो रहे शिकार, नौरादेही टाइगर रिजर्व में सामने आए दो हादसे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 1:33 PM IST
सागर: भीषण गर्मी में आम आदमी क्या जानवर भी पानी के लिए परेशान नजर आ रहे हैं. इन हालातों में जंगली जानवर पानी के लिए भटकते हुए हादसों का शिकार हो रहे हैं. मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के बफर जोन और बफर जोन से बाहर पिछले हफ्ते दो ऐसे हादसे सामने आए हैं. जिनमें जंगली सुअर खेतों में बने बिना मुंडेर के कुएं में गिर गए. वो तो गनीमत ये रही कि ग्रामीणों ने समय रहते टाइगर रिजर्व प्रबंधन को सूचना दे दी, तो टाइगर रिजर्व प्रबंधन की रेसक्यू टीम ने उन्हें बचा लिया. प्रबंधन का मानना है कि पानी की समस्या तो है, लेकिन इन घटनाओं का बड़ा कारण बिना मुंडेर के कुएं हैं, जिनके कारण ये दोनों घटनाएं सामने आयी है.
तीन दिन में घटनाए
पहली घटना
4 मई को नौरादेही टाइगर रिजर्व की सिंगपुर रेंज के हिनौती गांव में एक कुएं में दो जंगली सुअर (Wild Boar) गिरने की सूचना टाइगर रिजर्व प्रबंधन को मिली. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल रेसक्यू दल रवाना किया गया और रेसक्यू दल घटनास्थल पर पहुंचा और दोनों जंगली सुअर का रेसक्यू किया. बाहर निकलते ही दोनों जंगल की तरफ भाग गए.
दूसरी घटना
6 मई 26 को नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन को सुबह-सुबह सूचना मिली कि टाइगर रिजर्व के गेम परिक्षेत्र नौरादेही की सीमा से लगे ग्राम बीना के एक कुएं में जंगली सुअर गिर गया है. इस संबंध में सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. नियमानुसार रेस्क्यू दल को तत्काल जंगली सुअर के रेस्क्यू के लिए मौका स्थल पर भेजा गया. रेस्क्यू दल द्वारा जंगली सुअर को रेस्क्यू कर बीट जोगीपुरा के कक्ष क्र RF 257 में सकुशल छोड़ा गया.
जलसंकट के साथ बिना मुंडेर के कुएं बड़ी समस्या
इन दोनों घटनाओं को लेकर टाइगर रिजर्व प्रबंधन ये तो मान रहा है कि हो सकता है कि पानी की तलाश में जंगली सुअर भटक गए हों और कुएं में गिर गए, लेकिन इन दोनों घटना में एक और समानता है कि ये दोनों घटनाएं बिना मुंडेर के कुएं में हुई है. इसलिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन का कहना है कि ऐसे कुएं इंसानों के साथ अब जंगली जानवरों के लिए भी संकट बनने लगे हैं.
क्या कहना है प्रबंधन का
डीएफओ रजनीश कुमार सिंह कहते हैं कि "निसंदेह बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी एक चुनौती है. ये जो दोनों घटनाएं हुई है, उनमें से एक बफर क्षेत्र में और एक बफर क्षेत्र के बाहर हुई है. ये जो बिना मुंडेर के कुएं है, ये लगभग हर खेत में होते हैं. दो दिनों में दो घटनाएं होना और उनमें तीन वन्यप्राणियों का गिरना, खेदजनक तो है, लेकिन उसका कारण पानी नहीं, बल्कि खुले कुएं हैं. मैं आपके द्वारा अपील करना चाहूंगा कि कुएं बनाने की अपेक्षा मुंंडेर बनाना उसकी लागत का 2 या 3 प्रतिशत ही होगा.
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कुएं की मुंडेर इतनी कच्ची होती है कि हमारे रेसक्यू दल को भी डर लगता है, क्योंकि मिट्टी के फिसलने से वो मिट्टी के साथ नीचे जा सकते हैं. भगवान ना करें कि उन कुओं मालिकों के सदस्यों और ग्रामीणों के साथ कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए. मैं तो ये अपील करना चाहूंगा कि लोग जो कुएं बनाते हैं. वो कुएं की मुंडेर जरूर बनाएं ताकि वन्यप्राणी सुरक्षित रहें. किसी के साथ भी दुर्घटना ना हो."