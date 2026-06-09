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गेहूं खरीदी में गड़बड़ी, बोरियों में जमकर निकली मिट्टी, जांच के लिए भेजे सैंपल

सागर के गेहूं खरीदी केंद्र बड़ी गड़बड़ी, बोरियों में गेहूं से ज्यादा मिली मिट्टी, कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दिए जांच के निर्देश.

SAGAR WHEAT SACKS MUD FOUND
गेहूं खरीदी में गड़बड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
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सागर: जिस मंत्री के विभाग पर गेहूं खरीदी की जिम्मेदारी है, उसी मंत्री के गृह जिला में गेहूं खरीदी में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. एक वेयरहाउस पर पहुंचे एक ट्रक से गेहूं की बोरियां उतारते समय जब जांच की गयी, तो गेहूं अमानक स्तर का पाया गया और उसमें बड़ी मात्रा में मिट्टी भी मिली हुई थी. इस मामले में कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं और सोमवार को जांच समिति ने वेयरहाउस का दौरा कर जांच भी की. उम्मीद है कि मंगलवार को इस गड़बड़झाले की रिपोर्ट आ सकती है. कलेक्टर का कहना है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या है मामला

दरअसल, पिछले दिनों सागर के गंभीरिया स्थित देवप्रभा वेयरहाउस में जब गेहूं का ट्रक पहुंचा, तो वेयरहाउस में ट्रक से गेहूं उतारते समय कर्मचारियों को कुछ बोरी संदिग्ध लगी और जब बोरियां खोलकर जांच की गयी, तो उसमें गेहूं के साथ भारी मात्रा में मिट्टी भरी होने का पता चला. इसके बाद अन्य बोरियों की जांच की गई और मामला प्रशासन तक पहुंचा. घटना सामने आने के बाद गेहूं खरीदी व्यवस्था पर सवाल खडे़ हो गए हैं और जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं. जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने टीम गठित कर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है.

कलेक्टर ने जांच के दिए निर्देश (ETV Bharat)

कलेक्टर ने गठित की टीम

इस मामले में कलेक्टर ने जिला आपूर्ति नियंत्रक, खाद्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की है. टीम ने हर्षिता स्व सहायता समहू के खरीदी केंद्र की जांच शुरू कर दी है. यहीं से अमानक और मिट्टी मिली हुई गेहूं की बोरियां देवप्रभा स्वसहायता समूह पहुंची थी. जांच दल ने गेहूं की बोरियों के अलावा वहां भंडारित गेहूं की जांच की. करीब 600 बोरियों की जांच की गयी, जिनमें लगभग 10 बोरियों में गेहूं में मिट्टी मिली पाई गई. जांच टीम ने बोरियों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं.

SAGAR COLLECTOR PRATIBHA PAL
खरीदी केंद्र में गेहूं में गड़बड़ी (ETV Bharat)

क्या कहना है जिला कलेक्टर का

जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल का कहना है कि "एक मामला संज्ञान में आया है. जिसमें खरीदे गया गेहूं अमानक स्तर का है. उसमें काफी मात्रा में मिट्टी मिली हुई है. इस मामले में जांच टीम गठित की गयी है, जो अभी जांच कर रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

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