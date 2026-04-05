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सागर में बेमौसम बारिश ने बरपाया कहर, अंधेरे में डूबेगा शहर, किसानों की बढ़ी टेंशन

मौसम के बदलने से गर्मी से मिली राहत ओलावृष्टि के बाद रात में वातावरण में ठंडक महसूस की गई. रात में कई बार बादल गरजे और वर्षा हुई. बेमौसम बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली. शिवेष ताम्रकार ने बताया कि, ''कुछ दिनों से तेज धूप पड़ रही थी. जिसके कारण दोपहर 12 बजे के बाद घर से निकलना तक बंद कर दिया था. गर्मी के कारण काफी परेशान हो रहे थे. बीती रात बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल गई.''

सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीती रात तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई. अचानक से एक बार फिर मौसम ने करवट ली और आसमान में बिजली कौंधने लगी. इसके बाद तेज गरज चमक के साथ ओलावृष्टि शुरू हुई. इस दौरान नगर की बिजली गुल हो गई और अंधेरा पसरा रहा. चने के दाने बराबर ओले गिरने से वाहन थम गए और लोग यहां वहां शरण लेते दिखाई दिए. तेज वर्षा और ओलावृष्टि से सड़कों पर पानी बह निकला. वहीं खिमलासा थाना क्षेत्र के करमपुर ग्राम पंचायत में बिजली गिरने से पिता और नौ माह की बेटी मामूली रूप से झुलस गए.

फसलों को नुकसान होने की आशंका

बारिश और ओले गिरने से अब भी खेतों में खड़ी और असुरक्षित पड़ी कुछ प्रतिशत गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है. किसान अब तेजी से कटाई कार्य में जुटेंगे वहीं समर्थन मूल्य खरीद में देरी और लगातार अवकाशों के चलते बंद रही मंडी के कारण किसानों की उपज उनके पास ही है. ऐसे में जिन किसानों के पास सुरक्षित रखने का स्थान नहीं है बिगड़े हुए मौसम ने उन किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. किसान सीताराम सिंह ठाकुर ने बताया कि, ''चने की कटी फसल रखी हुई थी जो तीन बार भीग गई है. इसे बार-बार पलटाकर सुखाने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर से बारिश हो जाती है. बारिश रुक जाए और धूप निकल जाए तो काफी हद तक फसल सूख जाएगी और थ्रेसिंग की स्थिति बन सकती है.''

बिजली गिरने से झुलसे बाप-बेटी (ETV Bharat)

बिजली गिरने से पिता और बेटी झुलसी

चार दिनों से क्षेत्र में मौसम बार-बार बदल रहा है. तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है. जिससे मौसम सुहावना हो गया है. वहीं खिमलासा थाना क्षेत्र के करमपुर गांव में बिजली गिरने की घटना सामने आई है. बिजली से झुलसे राहुल कुशवाहा अपनी 9 माह की बेटी के साथ अपने मकान में थे तभी अचानक से बिजली गिर गई. जिसमें बच्ची की आंख और बच्ची के पिता राहुल के दोनों पैर और कमर झुलस गए. घटना की सूचना के बाद ग्राम पंचायत सचिव ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. घायल पिता-पुत्री का स्थानीय खिमलासा में इलाज किया गया. पिता-पुत्री दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

पूरे जिले में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश

सागर शहर सहित जिले के बीना, खुरई, देवरी, केसली, महाराजपुर, बंडा, शाहगढ़ और रहली क्षेत्र में तेज हवा चलने के साथ बारिश हुई. चने के आकार के ओले भी गिरे. जिससे फसलों को नुकसान हुआ. मौसम विभाग की मानें तो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से एक साथ नमी पहुंची. वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय रहा. पंजाब और छत्तीसगढ़ के आसपास चक्रवर्ती सिस्टम बना रहा. इन सभी सिस्टम के एक साथ सक्रिय होने से ओलावृष्टि हुई है.

सागर मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी विवेक छेत्रोले ने बताया कि, ''अप्रैल माह की शुरुआत से ही मौसम का मिज़ाज बदला है. सुबह के समय जहां धूप निकल आती है तो वहीं कुछ समय में मौसम बदल जाता है और बादल छा जाते हैं. इसके बाद तेज हवा, आंधी और बारिश के साथ ओले गिरना शुरू हो जाते हैं. आने वाले दिनों में मौसम और भी खराब हो सकता है. 7 अप्रैल के आसपास दो मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे, जिनका असर उत्तर-पश्चिम भारत में ज्यादा दिखेगा. इस बदलते मौसम की मुख्य वजह एक साथ सक्रिय हुए दो पश्चिमी विक्षोभ हैं.''