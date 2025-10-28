ETV Bharat / state

बारिश के बाद कोहरे की चपेट में बुंदेलखंड, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार, बढ़ी ठंड

सागर में सुबह उठते ही लोगों का कोहरे से सामना ( ETV Bharat )

पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश के कई इलाकों सहित बुंदेलखंड में भी बारिश का सिलसिला जारी है. बारिश के बीच मंगलवार की सुबह बुंदेलखंड के लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ा. बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय मंगलवार सुबह कोहरे के आगोश में नजर आया. कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और आमजन जीवन पर असर देखने मिल रहा है.

सागर: लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के बाद मंगलवार सुबह से बुंदेलखंड इलाका कोहरे की चपेट में है. सुबह से ही कोहरे के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है. कोहरे के कारण दृश्यता (Visibility) कम हो गई है. विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार कम हो गई है. कोहरे के साथ तापमान में गिरावट के कारण लोगों को ठंडक का एहसास भी हो रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि कोहरे के हालात बादल छाए रहने और हल्की बारिश के कारण बने हैं.

बादल और बारिश से बना कोहरा (ETV Bharat)

3 दिनों में सागर में 19.8 मिमी हुई बारिश

शनिवार शाम से बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद रविवार और सोमवार भी रुक-रुक कर बारिश होती रही. इस बीच तापमान में भी गिरावट देखी गयी और लोगों को हल्की सर्दी का एहसास भी होने लगा, लेकिन मंगलवार सुबह जब लोगों ने अपने दिन की शुरुआत की, तो उनका सामना घने कोहरे के साथ हुआ. मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सागर का अधिकतम तापमान 28.8 ℃ और न्यूनतम तापमान 20 ℃ दर्ज किया गया है. पिछले 3 दिनों में सागर में 19.8 मिमी बारिश दर्ज हुई है.

कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम (ETV Bharat)

बादल और बारिश से बना कोहरा

सागर मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक विवेक क्षेत्रोले बताते हैं कि "बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने पर सबसे ज्यादा संभावना वाताग्रीय कोहरे की होती है, जिसे अवक्षेपण कोहरा भी कहते हैं. इस प्रकार का कोहरा वाष्पीकरण के माध्यम से हवा में नमी के मिलने से बनता है. ये स्थिति गर्म वाताग्र के आगे होती है, जहां गर्म, नम हवा ठंडी वायुराशि के ऊपर उठती है. ऊपरी, गर्म परत से गिरने वाली बारिश जमीन के पास ठंडी, शुष्क हवा में प्रवेश करते ही वाष्पित हो जाती है.

तापमान में गिरावट के कारण ठंड का एहसास (ETV Bharat)

वाष्पित हो रही बारिश से प्राप्त जलवाष्प सतही हवा के ओसांक को तब तक ऊपर उठाती है, जब तक कि वह संतृप्त न हो जाए. यानी 100% सापेक्ष आर्द्रता तक पहुंच जाए. हवा के संतृप्ति बिंदु पर, जलवाष्प संघनित होकर छोटी-छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिससे कोहरा बनता है."