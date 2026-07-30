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सावन में पानी को तरसेगा सागर, राजघाट बांध में 10 दिन का बचा पानी, पेयजल संकट की आहट

सागर में अल्पवर्षा का असर, राजघाट बांध का जलस्तर अभी 7 मीटर से ज्यादा नीचे, जनता को पानी के लिए होना पड़ेगा परेशान.

sagar water crisis
सावन में पानी को तरसेगा सागर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 2:20 PM IST

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सागर: इस बार सावन के महीने में सागर के बाशिंदों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल अल्पवर्षा के कारण सागर शहर के लिए पेयजल सप्लाई करने वाली राजघाट जल आबर्धन परियोजना का बांध पूरी तरह भर नहीं पाया है. हालात ये है कि मुख्य बांध में सिर्फ 10 दिन पानी सप्लाई करने के लिए पानी बचा है. ऐसे में अगर अच्छी बारिश नहीं हुई और राजघाट बांध अपनी क्षमता के अनुसार नहीं भरा, तो सावन तो छोड़िए आने वाले दिनों में और भी जलसंकट का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि नगर निगम महापौर को उम्मीद है कि सावन के महीने में पानी जरूर गिरेगा और बांध अपने जलस्तर को झू लेगा.

क्षमता से 7 मीटर कम भरा है राजघाट बांध
सागर नगर निगम, सागर कैंट और मकरोनिया नगर पालिका के जल सप्लाई करने वाली राजघाट जल आबर्धन परियोजना के बांध की हालत इस बारिश में काफी चिंताजनक है. हालात ये है कि जुलाई का महीना बीत जाने के बाद बांध अभी खाली पड़ा हुआ है. नगर निगम सागर से मिले आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल राजघाट बांध का वाटर लेवल 708.50 मीटर है. जबकि बांध की क्षमता 715.50 मीटर है.

बेबस नदी का जलस्तर बढ़ने से समस्या होगी खत्म (ETV Bharat)

इस लिहाज से मुख्य बांध से करीब 10 दिन की सप्लाई हो सकती है और उसके बाद रिजर्व वाटर से 15 दिन और वाटर सप्लाई हो सकती है. बांध अपनी क्षमता के हिसाब से अभी करीब 8 मीटर खाली है और जब तक अच्छी बारिश होगी, तब तक बांध अपने जलस्तर को छूने की स्थिति में नहीं है. अगर यही हाल रहे, तो सागर वासियों को सावन के महीने में भी पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा.

Rajghat Dam water level low
क्षमता से 7 मीटर कम भरा है राजघाट बांध (ETV Bharat)

बेबस नदी का जलस्तर बढ़ने से समस्या होगी खत्म
सागर नगर निगम महापौर संगीता सुशील तिवारी कहती हैं कि, ''जुलाई माह बीतने को है और बारिश की स्थिति चिंताजनक है. बारिश ना होने के कारण हमारी जलप्रदाय परियोजना राजघाट परियोजना का बांध अभी खाली है और करीब 7 मीटर भरना बाकी है. फिलहाल हम करीब 10 दिन मुख्य बांध से और 15 दिन बैकवाॅटर से पेयजल की सप्लाई कर सकते हैं. सावन का महीना शुरू हो गया है. उम्मीद है कि आने वाले महीने में अच्छी बारिश होगी और हमारा राजघाट बांध अपनी क्षमता के अनुसार भर जाएगा. हालांकि हमारा जलप्रदाय विभाग नजर बनाए हुए हैं. बेबस नदी का जलस्तर बढ़ने से समस्या खत्म हो जाएगी.''

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