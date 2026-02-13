ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में गिद्धों की अद्भुत जर्नी, 10 सालों में दोगुना हुआ कुनबा, मौसम जानकार होते हैं वल्चर

मध्य प्रदेश में गिद्धों की अद्भुत जर्नी ( ETV Bharat )

2007 से दिलशेर खान वल्चर कमेटी के सदस्य हैं. उनका मानना है कि देश में गिद्धों की संख्या में मध्य प्रदेश के नंबर वन होने का कारण वनविभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जागरूकता के साथ, यहां जो वन्यप्रेमी और स्वयंसेवक हैं, वो भी काफी जागरूक हैं. इसी कारण टाइगर, गिद्ध और कई सारे जानवरों के मामलों में मध्य प्रदेश नंबर वन है.

गिद्धों की तेजी से घटती संख्या के लिए डाइक्लोफेनाक नामक दवा को जिम्मेदार माना गया. जो मवेशियों के लिए दी जाने पर दवा थी, जो गिद्धों की मौत का कारण बनी. इस दवा पर प्रतिबंध लगवाने के लिए दिलशेर खान ने बड़ी लड़ाई लड़ी. दिलशेर खान बताते हैं कि जब 2016 में मध्य प्रदेश में पहली बार गिद्धों की गणना हुई थी, तब यहां 7 हजार गिद्ध थे. पिछले 10 सालों में ये संख्या 14 हजार पहुंच गयी है.

वल्चर एक्सपर्ट ने बताया गिद्धों के सफर के बारे में (Vulture Expert Dilsher Khan)

जहां दिलशेर खान की बात करें, तो वह पहले एक बर्ड वाॅचर थे, लेकिन जब गिद्धों की संख्या तेजी से कम होने की बात आयी, तो उन्होंने प्रकृति में गिद्धों के महत्व को समझा. 1990 से गिद्धों पर अध्ययन शुरू किया और गिद्धों को बचाने के लिए संघर्ष में जुट गए. यह वही समय था, जब पूरा विश्व गिद्धों की गिरती संख्या के लिए चिंतित था. जहां एक समय गिद्धों की आबादी 5 करोड़ थी, वो 1990 के दशक में दो अंकों तक पहुंच गयी थी.

कौन है दिलशेर खान, जो गिद्धों पर रखते हैं पैनी नजर

पिछले 25 सालों से लगातार गिद्धों पर गिद्ध से पैनी नजर रख रहे दिलशेर खान 2007 से वल्चर कमेटी के सदस्य हैं. उनका मानना है कि मध्य प्रदेश के जंगल, पहाड़, खड़ी चट्टानें और विशेष जलवायु के साथ यहां कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण मवेशियों की संख्या काफी ज्यादा होने से गिद्धों को भरपूर भोजन मिलता है, इसलिए प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध है.

सागर: आज से 10 साल पहले जब मध्य प्रदेश में पहली बार गिद्धों की गणना हुई थी, तो प्रदेश में सिर्फ 7 हजार गिद्ध पाए गए थे, लेकिन 10 साल का ये सफर इतना शानदार रहा कि आज गिद्धों की संख्या दोगुनी हो चुकी है. मध्य प्रदेश में 14 हजार गिद्ध हैं. इस साल गिद्धों की गणना की तैयारी में मध्य प्रदेश वन विभाग जुट गया है. प्रदेश के जाने माने वल्चर एक्सपर्ट दिलशेर खान वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को गिद्धों की गिनती का प्रशिक्षण दे रहे हैं.

गिद्धों से जुड़े तथ्य (ETV Bharat Info)

क्यों गिद्धों को भा गया मध्य प्रदेश

वल्चर एक्सपर्ट दिलशेर खान कहते हैं कि "एमपी की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है. यहां के जंगल, पहाड़, खड़ी चट्टानें (क्लिफ) काफी मात्रा में है. मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण यहां मवेशियों की संख्या काफी अच्छी है. यहां काफी गौशालाएं हैं, मवेशियों के मृत होने पर लोग उन्हें जंगल या शहर के बाहर फेंकते हैं, तो गिद्धों को भरपूर भोजन मिलता है. यहां गिद्धों की संख्या बढ़ने और प्रवासी गिद्धों के आने का कारण यहां का अनुकूल प्राकृतिक वातावरण और गिद्धों के भोजन की व्यवस्था है.

गिद्ध होते हैं मौसम के जानकार

दिलशेर खान कहते हैं कि मेरा मानना है कि पूरे जीवन में कोई भी गिद्धों को नहीं समझ सकता है. मुझे गिद्धों पर काम करते 25 साल बीत गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत ही जान पाया हूं. इनकी एक खासियत जो मैंने समझी है, वो ये है कि ये मौसम के सटीक जानकार होते हैं. इनको दूसरे पशु-पक्षियों की अपेक्षा मौसम की सटीक जानकारी होती है कि ठंड कम होगी या ज्यादा होगी.

गिद्ध होते हैं मौसम के जानकार (Vulture Expert Dilsher Khan)

पिछली बार मैंने देखा कि गिद्धों ने अपने तय समय से एक माह पहले अंडे दिए. ये माना जाता है कि अगर ये पहले अंडे दे देते हैं, तो ठंड कम होती है. पिछले साल एक माह सर्दी का मौसम कम रहा था, क्योंकि गिद्ध ने एक माह पहले अंडे दिए थे. आमतौर पर ये दिसंबर में अंडे देते हैं. ये आमतौर पर नवंबर- दिसंबर में जोड़ा बनाते हैं, 55 दिन में अंडे से बच्चे निकलते हैं. 3-4 महीने में ये बच्चे उड़ जाते हैं और 4 साल की उम्र होने पर प्रजनन के लायक हो जाते हैं.

गिद्धों को भा गया मध्य प्रदेश (Vulture Expert Dilsher Khan)

मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 7 तरह के गिद्ध

वल्चर एक्सपर्ट बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 गिद्ध स्थायी तौर पर पाए जाते हैं. जिनमें लॉन्ग बिल्ड (Long Billed), ओरिएंटल व्हाइट बैकड (Oriental White Backed), मिस्र देशीय (Egyptian) गिद्ध और रेड हेडेड (Red Headed) गिद्ध पाए जाते हैं. भारत में कुल 9 तरह के गिद्ध पाये जाते हैं. जिनमें से तीन प्रजाति के गिद्ध सर्दियों के मौसम में यहां आते हैं. जिनमें स्लेंडर बिल्ड (Gyps tenuirostris), हिमालयन (Himalayan), सिनेरियस (Cinereous) और यूरेशियन ग्रफिन है.

मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 7 तरह के गिद्ध (Vulture Expert Dilsher Khan)

पूरी दुनिया में पाए जाने वाले 23 तरह के गिद्धों में 9 भारत में पाए जाते हैं. इन 9 प्रजातियों के गिद्ध में मध्य प्रदेश में सात प्रजातियां देखने मिलती है, जिनमें से चार यहां के स्थानीय है और तीन तरह के गिद्ध हिमालयन ग्रिफन, सिनेरियस और यूरेशियन यहां आते हैं.

एमपी में बढ़ी गिद्धों की संख्या (Vulture Expert Dilsher Khan)

गिद्ध और दूसरे पक्षियों को लेकर दिलशेर खान

दिलशेर खान कहते हैं कि पक्षियों और खासकर गिद्ध को समझना एक तरह से प्रकृति को समझना है. आप गिद्धों और उनकी प्रकृति और हमारे जीवन में योग समझेंगे, तो आपको प्रकृति के महत्व के बारे में समझ आएगा. इसलिए पशु पक्षी और जंगल को समझने की कोशिश करिए, तब आप अपना और आने वाली पीढ़ी को गिद्धों का महत्व समझा पाएंगे.