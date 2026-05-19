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मोहन यादव के सपनों का वृंदावन ग्राम, हर घर को मिलेगा सरकार के सभी योजनाओं का लाभ

सागर में 7 गांवों को वृंदावन ग्राम किया गया चिन्हित, विकास की मुख्या धारा से जुड़ेंगे ग्रामीण. कपिल तिवारी की रिपोर्ट

SAGAR VRINDAVAN GRAM YOJANA
सागर में 7 वृंदावन ग्राम का किया गया है चयन (MP Govt Vrindavan Gram)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
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सागर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रदेश की ग्रामीण विधानसभाओं में वृंदावन ग्राम की स्थापना की जा रही है. जिसका कामकाज तेजी से शुरू हो गया है. इस वृंदावन ग्राम में रहने वाले लोगों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा. इस पहल की शुरुआत ग्रामीण विकास को ध्यान रखकर किया गया है.

विकास की मुख्या धारा से जुड़ेगा वृंदावन ग्राम

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मंशा है कि हर विधानसभा में एक ऐसा गांव हो, जहां शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले. उन योजनाओं का लाभ लेकर लोग व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से विकास की मुख्य धारा से जुड़े. यह वृंदावन ग्राम ऐसे ग्राम होंगे, जिनसे प्रेरणा लेकर दूसरे गांव के लोग सरकारी योजनाओं के जरिए विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे.

वृंदावन ग्राम के हर घर को मिलेगा सरकार के सभी योजनाओं का लाभ (ETV Bharat)

सागर में 7 वृंदावन ग्राम का किया गया है चयन

मध्य प्रदेश के सभी जिलों की शहरी विधानसभाओं को छोड़कर उन तमाम विधानसभा में वृंदावन ग्राम की स्थापना की गई है, जो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं. सागर की 8 विधानसभा में से सागर विधानसभा छोड़कर सभी 7 विधानसभाओं में वृंदावन ग्राम का चयन कर लिया गया है. जिनमें नरयावली में पड़रिया, खुरई में रोंड़ा, बीना में देहरी, बंडा में बरायठा, देवरी में खकरिया, सुरखी में मोकलपुर और रहली में ताल सेमरा को वृंदावन ग्राम के रूप में चयन किया है.

इन वृंदावन ग्राम में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी शिविर और चौपाल लगाकर ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं का लाभ देने के लिए शासन के मापदंडों के अनुसार उनका चयन करते हैं. इसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरा करके योजनाओं का लाभ दिलाते हैं.

Mohan Yadav dreams project
वृंदावन ग्राम योजना के तहत विकास की मुख्या धारा से जुड़ेंगे ग्रामीण (ETV Bharat)

जनकल्याण से जुड़े विभाग मिलकर करेंगे काम

कृषि उपसंचालक राजेश त्रिपाठी कहते हैं कि "शासन की मंशा है कि हर विधानसभा में एक वृंदावन ग्राम स्थापित किया जाए. सागर की 8 विधानसभा में से 7 विधानसभाओं में एक-एक गांव का चिन्हित कर वृंदावन ग्राम स्थापित किया जा रहा है. इन ग्रामों में ग्रामीण विकास और जनकल्याण से जुड़े विभाग एकजुट होकर काम करेंगे. जिनमें कृषि, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, मत्स्य पालन और अन्य सभी तरह के विभाग मिलकर काम करेंगे."

चौपाल लगाकर दी जाएगी योजनाओं की जानकारी

राजेश त्रिपाठी बताते हैं कि "इन वृंदावन ग्रामों में सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी मिलकर ग्रामीणों के बीच जाकर कृषि, उद्यानिकी और अन्य योजनाओं की जानकारी देंगे. शासन के मापदंड के आधार पर गांव के लोगों को योजनाओं का लाभ देंगे. शासन के निर्देश है कि इन ग्रामों में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जाएं. अभी वृंदावन विभाग में कृषि विभाग के कार्यों पर गौर करें, तो आगामी खरीफ सीजन से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, किसान भाइयों को उनकी जानकारी दी जाएगी.

Madhya Pradesh Vrindavan Gram Yojna
सागर में मोहन यादव के सपनों का 7 वृंदावन ग्राम चिन्हित (ETV Bharat)

वृंदावन ग्राम में किसानों को उन्नत बीज, खाद और आधुनिक तकनीक और उपकरण खरीदने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी शिविर और चौपाल लगाकर दी जा रही है. इसी तरह दूसरे विभागों की योजनाओं की जानकारी भी संबंधित विभाग दे रही है. इस योजना का उद्देश्य ये भी है कि एक ऐसा आदर्श ग्राम स्थापित हो, जिससे प्रेरणा लेकर अन्य गांव भी विकास के लिए प्रयास करें."

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