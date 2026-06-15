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बुंदेलखंड के वृंदावन में अधिमास की सदियों पुरानी परंपरा, दूल्हा बनकर निकले बिहारी जी सरकार

अधिकमास के महीने में रविवार को सागर के बिहारी जी मंदिर में हुआ भव्य आयोजन,दूल्हा रूप में बिहारी जी सरकार ने दिए लोगों को दर्शन.

SAGAR BIHARI JI SARKAR TEMPLE
दूल्हा बनकर निकले बिहारी जी सरकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 12:50 PM IST

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सागर: शहर के सर्राफा बाजार को बुंदेलखंड का वृंदावन कहा जाता है, यहां भगवान कृष्ण से जुड़े हर संप्रदाय के ऐतिहासिक मंदिर हैं. इन्ही मंदिरों में से एक बिहारी जी सरकार का मंदिर शहर की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. पुरुषोत्तम मास (अधिकमास) के अवसर पर बिहारी जी मंदिर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी कड़ी में रविवार को बिहारी जी सरकार सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार दूल्हा बनकर नगर भ्रमण पर निकले.

शहर में जगह-जगह परंपरा अनुसार बिहारी जी सरकार का स्वागत किया गया. बिहारी जी सरकार को दूल्हे के रूप में देखने भक्त उमड़ पड़े. क्या बच्चे, क्या बूढ़े और महिलाएं सभी बारात में नाच गाकर बिहारी जी की भक्ति में सराबोर नजर आए.

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बिहारी जी की सवारी (ETV Bharat)

अधिमास की ऐतिहासिक परंपरा

दरअसल, सर्राफा स्थित बिहारी जी सरकार मंदिर में पुरुषोत्तम मास (अधिमास) में भगवान विष्णु और उनके अवतारों से जुड़े साल भर के प्रमुख त्यौहारों का आयोजन किया जाता है. इस पवित्र एक महीने में भगवान अन्नकूट, जग्गनाथ की रथयात्रा, फूलबंगला, झूला दर्शन और फिर अमावस्या के एक दिन पहले बिहारी जी सरकार नगर भ्रमण पर निकलते हैं. इसके बाद अमावस्या के दिन दीप दीपावली भी मनायी जाती है.

SAGAR BIHARI JI SARKAR TEMPLE
दूल्हा रूप में सजे बिहारी जी सरकार (ETV Bharat)

बिहारी जी सरकार मंदिर के पुजारी पंडित अमित चांचोदियां बताते हैं कि "शहर के लोगों में बिहारी जी सरकार के प्रति विशेष आस्था है. खासकर पुरुषोत्तम मास में होने वाले कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इस एक महीन में अन्नकूट से सिलसिला शुरू होता है और रथयात्रा, फूलबंगला, बिहारी जी के झूला दर्शन और फिर अमावस्या के एक दिन पहले भगवान नगर भ्रमण पर निकलते हैं. बिहारी जी सरकार के दूल्हे के रूप में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है और भक्त भगवान की बारात में झूमते नाचते हैं."

देर रात तक चला नगर भ्रमण और विवाह कार्यक्रम

पुरुषोत्तम मास (अधिमास) में छोटी वृंदावन कहे जाने वाले बड़े बाजार में भक्तिमय माहौल देखने को मिला. जैसे ही बिहारी जी सरकार दूल्हा बनकर नगर भ्रमण पर निकले, तो भक्त बारात में शामिल होकर नाचते नजर आए. शहर के प्रमुख मार्गों से बिहारी जी सरकार ने भ्रमण किया और फिर मंदिर में वापसी के बाद परंपरा अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम हुए, जो सुबह करीब चार बजे तक चलते रहे. नजारा ऐसा था कि भक्त बाराती के रूप में नाचते हुये चल रहे थे. सड़कों पर भक्तों की भीड़ लगी थी, कोई पुष्पवर्षा कर रहा था, तो कोई बिहारी जी सरकार का तिलक कर रहा था. आज सोमवती अमावस्या के दिन मंदिर में दीप दीपावली का आयोजन होगा.

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