भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक सीट पर नजर आए दिग्गज, गुटबाजी पर बोले हेमंत खंडेलवाल

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सागर दौरे पर कई बड़े नेता एक साथ नजर आए. नेताओं के समर्थकों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन.

HEMANT KHANDELWAL VISIT SAGAR
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का सागर दौरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 10:28 PM IST

3 Min Read
सागर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सागर दौरे पर लंबे समय बाद यहां कई बड़े नेता एकजुट दिखाई दिए. खासकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह कई जगह एक मंच पर एक साथ नजर आए. यहां तक की प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी गाड़ी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव एक ही सीट पर एक साथ नजर आए. सागर के यह तीनों दिग्गज नेता लंबे समय बाद इस तरह से दिखाई दिए.

भाजपा कार्यालय के बाहर नेता समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बुधवार को भाजपा के संभागीय कार्यालय पहुंचे तो यहां दोनों ही नेताओं के समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला. जब हेमंत खंडेलवाल भाजपा कार्यालय में प्रवेश कर रहे थे, उस समय गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के समर्थक अपने-अपने नेता के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे.

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने गुटबाजी के सवाल पर कहा कि "सागर की भाजपा एक है कहीं कोई गुटबाजी नहीं है."

भाजपा कार्यालय के बाहर नेता समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat)

प्रदेशाध्यक्ष ने पार्टी को मजबूत करने का दिया मंत्र

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भाजपा की कमान संभालने के बाद पहली बार सागर जिले के दौरे पर आए थे. जहां उन्होंने चिन्हित कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की. जिसमें उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का मंत्र दिया लेकिन भाजपा कार्यालय पहुंचने से पहले ही उनका भापेल तिराहे से स्वागत शुरू हो गया था.

बमोरी के पास विधायक भूपेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया और यहां से उनकी गाड़ी में बैठकर मोती नगर चौराहे तक पहुंचे थे. जहां मंत्री गोविंद राजपूत, विधायक गोपाल भार्गव, विधायक शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, वीरेंद्र लोधी, बृज बिहारी पटेरिया, महापौर और अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.

STATE PRESIDENT HEMANT KHANDELWAL
प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक (ETV Bharat)

एक साथ बैठे जब सागर जिले के 3 दिग्गज

मोतीनगर चौराहे पर प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी में गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव भी सवार हो गए थे. विधायक भूपेंद्र सिंह पहले से ही बैठे हुए थे. इस तरह एक गाड़ी में एक ही सीट पर तीनों दिग्गज नेता बैठे और भाजपा कार्यालय तक एक साथ ही गए. यहां भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में भी यह तीनों नेता एक ही मंच पर थे. इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कुछ पुराने कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के घर पहुंचे. इस दौरान भी इन नेताओं के एक साथ होने से पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की अब भाजपा में सब कुछ ठीक है.

जब भूपेंद्र सिंह पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह के घर

खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिना नाम लिए एक-दूसरे के खिलाफ कई बार आरोप-प्रत्यारोप लगा चुके हैं. जब प्रदेश अध्यक्ष सागर आए तो दोनों दिग्गज नेता एक साथ दिखे. यहां तक कि जब प्रदेश अध्यक्ष मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के घर पहुंचे तो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद थे. भाजपा के कार्यकर्ताओं में यह चर्चा का विषय बना रहा. इधर गुटबाजी के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कहीं कोई गुटबाजी नहीं है.

