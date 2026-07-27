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50 KM पैदल चल 7 गांव के मंदिरों में जल चढ़ाने निकलीं महिलाएं, बारिश के लिए अजब जतन

50 KM पैदल चल 7 गांव के मंदिरों में जल चढ़ाने निकलीं महिलाएं ( ETV Bharat )