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50 KM पैदल चल 7 गांव के मंदिरों में जल चढ़ाने निकलीं महिलाएं, बारिश के लिए अजब जतन

सागर में बारिश के लिए पद यात्रा पर निकलीं महिलाएं, देवी मंदिरों में नंगे पांव पैदल जाकर चढ़ा रही हैं जल.

SAGAR VILLAGE WOMEN PAD YATRA
50 KM पैदल चल 7 गांव के मंदिरों में जल चढ़ाने निकलीं महिलाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
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सागर: सागर जिले में इस वर्ष मानसून के दौरान अपेक्षाकृत कम बारिश होने से किसान चिंतित हैं. किसानों ने अपनी फसलों में दवाई और अन्य कृषि कार्य कर दिए हैं, लेकिन अब फसलों के लिए बारिश की आवश्यकता है. बारिश नहीं होने के कारण किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बारिश काफी कम होने से खेती-किसानी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. ऐसे में खुरई तहसील क्षेत्र की महिलाओं ने बारिश के लिए धार्मिक आस्था और परंपरा का सहारा लिया है. ग्राम जंगराई की महिलाएं बारिश के लिए करीब 45 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकलीं. महिलाएं नंगे पैर सिर पर कलश रखकर गांव-गांव पहुंच रही हैं और वहां स्थित देवी मंदिरों में जल अर्पित कर अच्छी बारिश की कामना कर रही हैं.

7 गांवों के देवी मंदिरों में जल चढ़ाने का संकल्प

महिलाओं ने सात गांवों में स्थित देवी मंदिरों में जल अर्पित करने का संकल्प लिया है. यह यात्रा ग्राम जंगराई से शुरू हुई है. इसके बाद महिलाएं पथरिया जेगन, करमपुर, नई बस्ती, खिमलासा, लमेठी, नाउखेड़ा और बमौरी खड़ेरा सहित आसपास के गांवों में पहुंचकर देवी मंदिरों में जल चढ़ा रही हैं. महिलाएं पूरे रास्ते भक्ति गीत गाते हुए पैदल चल रही हैं. सिर पर कलश रखकर और नंगे पैर चलती महिलाएं गांव-गांव पहुंचकर देवी माता से क्षेत्र में अच्छी बारिश होने की प्रार्थना कर रही हैं. उनका मानना है कि बारिश होने से खेतों में खड़ी फसलों को जीवन मिलेगा और किसानों की चिंता दूर होगी.

सागर में बारिश के लिए पद यात्रा पर निकलीं महिलाएं (ETV Bharat)

फसल में दवाई डालने के बाद बारिश का इंतजार

किसानों ने फसलों की बुआई के बाद उनमें दवाई और अन्य कृषि कार्य कर दिए हैं. अब फसलों के लिए पानी की आवश्यकता है, लेकिन बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं. बारिश नहीं होने पर फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है. इसी चिंता को देखते हुए महिलाओं ने सामूहिक रूप से यह धार्मिक यात्रा शुरू की है. महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में अच्छी बारिश हो, खेतों में फसलें लहलहाएं और किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसी कामना के साथ वे देवी मंदिरों में जल अर्पित कर रही हैं.

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महिलाओं ने कहा- बारिश हो और किसानों की चिंता दूर हो

इस धार्मिक यात्रा में शामिल शांति बाई नायक, शारदा आदिवासी सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि " इस वर्ष बारिश कम हुई है. किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं. फसलों में दवाई डालने के बाद पानी की आवश्यकता है, लेकिन बारिश नहीं होने से सभी चिंतित हैं. इसीलिए महिलाओं ने सात गांवों के देवी मंदिरों में जल चढ़ाने और बारिश के लिए प्रार्थना करने का संकल्प लिया है. महिलाएं करीब 45 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रही हैं और गांव-गांव पहुंचकर देवी माता से क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना कर रही हैं."

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