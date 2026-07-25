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सागर में बेटी के NEET पास करने पर गांव में जश्न, बिना कोचिंग के लहराया परचम, नहीं हारी हिम्मत

सागर की बेटी वैष्णवी ने नीट परीक्षा में हासिल किए 546 अंक, पूरे परिवार में बनेगी पहली डॉक्टर, ग्रामीणों ने रैली निकालकर जताई खुशी.

SAGAR NEET STUDENT RALLY
बेटी के नीट पास करने पर गांव में निकली रैली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
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सागर: सफलता कभी भी संसाधनों की मोहताज नहीं होती. सागर के खुरई के ग्राम निर्तला की होनहार बेटी वैष्णवी पटेल ने सीमित संसाधनों और बगैर कोचिंग के नीट परीक्षा पास कर इसको चरितार्थ कर दिखाया है. वैष्णवी ने नीट परीक्षा में 546 अंक के साथ सफलता पाकर यह साबित कर दिया है कि स्पष्ट लक्ष्य और अटूट संकल्प के सहारे मंजिल तक पहुंचा जा सकता है.

उनकी यह उपलब्धि न केवल क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा है, बल्कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी एक संदेश है, जो कठिन परिस्थितियों में अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं.

अपनी कमियों को आंका और उसे सुधारा

वैष्णवी पटेल ने कहा, "उसके सफलता पाने के मूल मंत्रों में अपनी कमियों का आंकलन कर, उन्हें दूर करना भी शामिल हैं. इसलिए कक्षा 12वीं के बाद वैष्णवी ने नीट का पहला एग्जाम दिया और 340 अंक प्राप्त किए. इसके बाद अपनी कमियों का आंकलन कर दूसरे प्रयास से पूर्व साल भर का अंतराल रखते हुए तैयारी जारी रखी. इस बार उन्होंने पूरी तैयारी स्वयं से घर पर रहकर करने की ठानी और रोजाना 10 घंटे से अधिक पढ़ाई की. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सोशल मीडिया से भी दूरी बनाई."

बिना कोचिंग के नीट में लहराया परचम (ETV Bharat)

निराशा में परिवार ने दी हिम्मत और आशा

बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ वैष्णवी ने परीक्षा दी, लेकिन नीट का पेपर लीक होने से वह निराश हो गईं. निराशा में डूबती वैष्णवी के लिए परिवार सहारा बना और उसे हिम्मत दी. परिवार ने वैष्णवी को दोबारा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. परिजनों के सहयोग और उनकी मेहनत ने वैष्णवी को सफलता दिलाई. वैष्णवी ने नीट परीक्षा में 546 अंक प्राप्त किए.

परिवार में पहली डॉक्टर बनेगी वैष्णवी

पेशे से किसान वैष्णवी के पिता देवेंद्र पटेल जिला मुख्यालय सागर में प्राइवेट जॉब करते हैं. वैष्णवी की इस सफलता से पूरा परिवार खुश है. रिश्तेदारों से भी खूब बधाईयां आ रही है. वैष्णवी अपने परिवार से पहली डॉक्टर बनने जा रही हैं.

SAGAR DAUGHTER CLEARS NEET
वैष्णवी पटेल ने नीट परीक्षा में हासिल किए 546 अंक (ETV Bharat)

पिछले साल भी गांव की एक बेटी ने पास की थी नीट

निर्तला गांव से लगातार दूसरे वर्ष नीट परीक्षा में किसी बेटी ने सफलता प्राप्त की है. बीते साल गांव की ही दीक्षा कुर्मी ने भी नीट परीक्षा पास की थी. लगातार 2 सालों में गांव की 2 बेटियों के नीट पास करने से ग्रामीणों में उत्साह है. दोनों बेटियों की सफलता पर ग्रामीणों ने स्वागत यात्रा निकाली. दीक्षा और वैष्णवी की सफलता गांव के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है.

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