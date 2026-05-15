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गांजा तस्करी पकड़ने पुलिस ने की नाकेबंदी, कार से मिले 20 किलो चांदी के जेवरात

सागर में वाहन चेकिंग के दौरान एक मिले 20 किलो चांदी के जेवरात, कार थाने ले गई पुलिस. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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वाहन चेकिंग के दौरान कार में मिले 20 किलो चांदी के जेवरात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 8:51 PM IST

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सागर: शहर की सिविल लाइंस थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी रोड से भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है. जिसके बाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी के वैली कैंपस के पास नाकेबंदी की और एक संदिग्ध कार की जांच की. जांच में कार से करीब 20 किलो चांदी के जेवरात जब्त किए और चांदी सहित कार को थाने लेकर आ गई.

जैसे ही चांदी पकड़े जाने की सूचना सर्राफा एसोसिएशन को लगी, तो एसोसिएशन के लोग थाना पहुंच गए और जेवरात को वैध बताते हुए व्यापारी और जेवरात को छोड़ने की मांग करने लगे. कार में सवार व्यापारियों ने जेवरात के दस्तावेज और बिल पुलिस के सामने पेश किए है, जिसकी जांच पुलिस जीएसटी डिपार्टमेंट से करा रही है.

जेवरात के बिल बताकर कार छोड़ने की मांग (ETV Bharat)

जांच के लिए वाहन थाने ले गई पुलिस

शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे पुलिस ने सागर यूनिवर्सिटी के वैली कैंपस के यहां बैरिकेडिंग कर चार पहिया वाहनों की चैकिंग शुरू की. इसी दौरान पुलिस को एक काले रंग की उज्जैन पासिंग कार शहर की तरफ से आती हुई नजर आई. पुलिस ने कार की तलाशी ली, तो उसमें 3 लोग शैलेंद्र जैन, सुखदेव सोनी और अमन सोनी मौजूद थे, जो शहर के सर्राफा बाजार के रहने वाले थे.

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कार से मिले 20 किलो चांदी के जेवरात (ETV Bharat)

वहीं, कार की पिछली सीट पर कपड़े से ढके बॉक्स में चांदी की पायल, बिछिया और करधन जैसे जेवरात रखे थे. पुलिस की पूछताछ में बताया गया कि ये जेवरात सुरखी के सर्राफा व्यापारी को देने जा रहे थे. व्यापारियों ने जेवरात को वैध बताते हुए बिल और दस्तावेज भी पेश किए. फिर भी जांच के लिए पुलिस जेवरात सहित कार और व्यापारियों को थाने ले आई.

थाने में लगा सर्राफा व्यापारियों का जमावड़ा

जैसे ही पुलिस कार्रवाई की सूचना शहर के सराफा बाजार के व्यापारियों को लगी, तो सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारी थाने पहुंच गए और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे. पूर्व सराफा अध्यक्ष विक्रम सोनी ने कहा, "जब व्यापारियों ने बिल और तमाम दस्तावेज पेश किए हैं, तब भी उन्हें जबरन रोक कर रखा गया है. हमने बिल पुलिस को दे दिए हैं."

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थाने में लगा सर्राफा व्यापारियों का जमावड़ा (ETV Bharat)

वहीं, टीआई आनंद सिंह ने कहा, "हम जीएसटी विभाग से बिल और दस्तावेजों की जांच करा रहे हैं. अगर सही पाए गए, तो व्यापारियों को जेवरात सहित छोड़ दिया जाएगा. फिलहाल जीएसटी विभाग चांदी के जेवरात और दस्तावेजों की जांच में जुटा हुआ है."

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