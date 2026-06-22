बाघ ने घात लगाकर शख्स पर मारा झपट्टा, कमजोर पकड़ में बच गया ग्रामीण
सागर के वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बाघ ने घात लगाकर व्यक्ति पर किया हमला, प्राथमिल उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 4:51 PM IST
सागर: वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला किया है. बताया जा रहा है कि व्यक्ति सुबह अपने खेत जा रहा था, इसी दौरान बाघ हमला कर जंगल में भाग गया. घटना सुबह करीब 6 बजे की बतायी जा रही है. तत्काल टाइगर रिजर्व प्रबंधन को सूचना दी गई. वनविभाग के अमले द्वारा घायल व्यक्ति को तत्काल रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया है.
बाघ ने घात लगाकर किया हमला
नौरादेही टाइगर रिजर्व के मोहली रेंज के रेंजर संजीव रंजन ने ईटीवी भारत को बताया, "घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे की है. विस्थापित हो चुके मोहली पटना गांव निवासी 32 साल के सुदामा यादव सुबह करीब 6 बजे अपने घर से जंगल की तरफ जा रहा था. तभी झाड़ियों में छिपे बाघ ने उसके ऊपर अचानक हमला कर दिया."
घायल को जिला अस्पताल किया गया रेफर
उन्होंने आगे कहा, "जैसे ही हमारे वनरक्षक और चौकीदार को इसकी सूचना लगी, तो उन्होंने तत्काल मुझे सूचित किया और हम लोग घायल सुदामा यादव को रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया गया है. व्यक्ति के हाथ और कमर में चोट आई है. बाघ हमला करने के बाद जंगल की तरफ भाग गया. घायल व्यक्ति का इलाज वनविभाग द्वारा कराया जा रहा है."
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रेंजर संजीव रंजन ने बताया कि व्यक्ति पटना मोहाली गांव का रहने वाला है. गांव के विस्थापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. व्यक्ति और उसके परिवार को मुआवजा पैकेज भी मिल चुका है. फिर भी गांव के लोग अभी भी गांव में रह रहे हैं और छोड़कर नहीं गए हैं. यहां बाघों की संख्या बढ़ रही है और जिससे लोगों को खतरा बढ़ रहा है.