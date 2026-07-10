भूख से तड़प रही बाघिन कर रही थी वनकर्मियों पर हमला, हाथियों की मदद से रेस्क्यू
सागर के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में फाइट के दौरान बाघिन को लगी पैरों में चोट, भूख के चलते वनकर्मियों पर हमला, हुआ रेस्क्यू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 1:08 PM IST
सागर: वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के मुहली परिक्षेत्र में मजदूर और महिला वनरक्षक पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि शावक बाघिन निकली. पगमार्क देखने के दौरान यह प्रतीत हुआ कि इसी बाघिन ने हमला किया था. इसके लिए वन विभाग ने दो दिन पहले हाथी दल द्वारा सर्चिंग कर शावक को कैमरे में कैद भी किया गया था. जब वन विभाग ने निगरानी की तो यह बात सामने आई थी कि वह चलने में असहज महसूस कर रही है. इसके पहले एक अन्य किसान पर हमला किया था. टाइगर रजर्व के अधिकारियों का दावा है कि, वह बाघिन उससे अलग है. अब उसकी तलाश की जा रही है.
कुछ दिनों से शावक भूखा है
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार ने बताया कि, ''शिकार न कर पाने के कारण कुछ दिनों से शावक भूखा था. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शावक के पिछले पैरों में कोई चोट है. जिसके कारण उसके चलने की चाल सामान्य नहीं है. भूख के चलते ही उसने वन कर्मियों पर हमला किया. इसे लेकर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक को अवगत कराया गया है.''
बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर किया रेस्क्यू
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी विशेषज्ञ एवं चिकित्सक डॉ. गुरुदत्त शर्मा एवं सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड फॉरेंसिक जबलपुर को टाइगर रिजर्व बुलाया गया. उन्होंने भी हाथियों द्वारा बाघिन की पुनः सर्चिंग भी की. बाघिन के मिलने पर वन्य प्राणी विशेषज्ञ के दल द्वारा बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर उसका रेस्क्यू किया गया.
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पेट खाली और पैरों में सूजन
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार ने बताया कि, ''परीक्षण के दौरान यह बात सामने आई है कि बाघिन का पेट लगभग खाली मिला और उसके पैरों में सूजन भी थी. बाघिन के पूरे परीक्षण सहित उपचार के लिए अब उसे सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ हेल्थ एंड फॉरेंसिक जबलपुर भेजा गया है. बाघिन की उम्र करीब 15 से 18 महीने है. शावकों के बीच फाइट के दौरान पैरों में चोट लगने का अंदेशा है. चोट के कारण वह शिकार नहीं कर पा रहा था. वह भूखा था. जिसके चलते ही उसने वन कर्मचारियों पर हमला किया था.''