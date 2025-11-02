ETV Bharat / state

सागर में असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच मारपीट, जांच कमेटी प्रत्यक्षदर्शियों के दर्ज कर रही बयान

सागर में क्लास लेने को लेकर हुआ था महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच विवाद, यूनिवर्सिटी ने बनाई 4 सदस्यीय जांच कमेटी, इन्वेस्टिगेशन शुरू.

SAGAR PROFESSOR FIGHT INQUIRY
सागर में असिस्टेंट प्रोफेसर की बीच मारपीट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 7:28 AM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 7:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के साइकोलॉजी विभाग में 2 महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच क्लास लेने को लेकर विवाद और मारपीट की गई थी. इस मामले की यूनिवर्सिटी ने जांच शुरू कर दी है. इसके लिए यूनिवर्सिटी ने 4 सदस्य जांच कमेटी का गठन किया है. जिसका अध्यक्ष प्रॉक्टर प्रोफेसर चंदा बैन को बनाया गया है. 4 सदस्य कमेटी ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के दर्ज हो रहे बयान

घटना के दौरान मौजूद प्रत्यक्ष दर्शियों, साइकोलॉजी के विद्यार्थियों, घटना के समय मौजूद शिक्षक और कर्मचारियों के बयान कमेटी द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं. वहीं दोनों महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को भी बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. फिलहाल इस मामले से संबंधित सभी लोगों के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं. बयान और जांच पूरी होने के बाद कमेटी जल्दी ही इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपेगी.

DR HARISINGH GOUR CENT UNIVERSITY
4 सदस्यीय कमेटी कर रही जांच (ETV Bharat)

4 सदस्यीय कमेटी कर रही जांच

महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के विवाद में कुलपति के आदेश पर रजिस्ट्रार द्वारा 4 सदस्य समिति का गठन किया गया है. इस 4 सदस्य समिति ने शुक्रवार से ही मारपीट की इस घटना की जांच शुरू कर दी है. घटनाक्रम की जांच में दोनों महिला पर प्रोफेसर संचिता मीणा और दिव्या भनोट के बयान दर्ज किए गए हैं. वहीं, मारपीट की घटना के दौरान साइकोलॉजी डिपार्मेंट में मौजूद विद्यार्थियों और कर्मचारियों को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है.

ये है कमेटी के 4 सदस्य

इस मामले में गठित की गई 4 सदस्यीय जांच कमेटी में प्रॉक्टर प्रोफेसर चंदा बैन अध्यक्ष हैं. इसके अलावा इतिहास विभाग के प्रोफेसर बृजेश श्रीवास्तव, विधि विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर अनुपमा पंडित सक्सेना, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर केशव टेकाम सदस्य है. घटना की जांच कर रही कमेटी की अध्यक्ष प्रोफेसर चंदा बैन से जब ईटीवी भारत ने जांच की प्रगति पर बात करना चाही, तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया.

उन्होंने कहा कि "विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेशानुसार जांच चल रही है और प्रशासन को कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. इस संबंध में जो भी बात करना है, विश्वविद्यालय प्रशासन से करें. मैं मीडिया को किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं हूं."

Last Updated : November 2, 2025 at 7:34 AM IST

TAGGED:

SAGAR FEMALE ASST PROFESSOR FIGHT
DR HARISINGH GOUR CENT UNIVERSITY
SAGAR UNIVERSITY INQUIRY
MADHYA PRADESH NEWS
SAGAR PROFESSOR FIGHT INQUIRY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

16 क्विंटल वजनी बागेश्वर बाबा का रथ चोटी से खींचेंगे 'बली', धीरेंद्र शास्त्री ने दिया न्यौता

दमोह में हेलीकॉप्टर से चला अनोखा ऑपरेशन, अफ्रीकी टीम ने नौरादेही में छोड़े काले हिरण

पानी के बगैर अधूरा रह गया पीएम मोदी का ख्वाब, छिंदवाड़ा में सूखे 11000 पौधे

जबलपुर में हर मतदाता का तैयार होगा वंश वृक्ष, BLO घर-घर जाकर लेंगे जानकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.