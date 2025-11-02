ETV Bharat / state

सागर में असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच मारपीट, जांच कमेटी प्रत्यक्षदर्शियों के दर्ज कर रही बयान

घटना के दौरान मौजूद प्रत्यक्ष दर्शियों, साइकोलॉजी के विद्यार्थियों, घटना के समय मौजूद शिक्षक और कर्मचारियों के बयान कमेटी द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं. वहीं दोनों महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को भी बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. फिलहाल इस मामले से संबंधित सभी लोगों के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं. बयान और जांच पूरी होने के बाद कमेटी जल्दी ही इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपेगी.

सागर: सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के साइकोलॉजी विभाग में 2 महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच क्लास लेने को लेकर विवाद और मारपीट की गई थी. इस मामले की यूनिवर्सिटी ने जांच शुरू कर दी है. इसके लिए यूनिवर्सिटी ने 4 सदस्य जांच कमेटी का गठन किया है. जिसका अध्यक्ष प्रॉक्टर प्रोफेसर चंदा बैन को बनाया गया है. 4 सदस्य कमेटी ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

4 सदस्यीय कमेटी कर रही जांच (ETV Bharat)

महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के विवाद में कुलपति के आदेश पर रजिस्ट्रार द्वारा 4 सदस्य समिति का गठन किया गया है. इस 4 सदस्य समिति ने शुक्रवार से ही मारपीट की इस घटना की जांच शुरू कर दी है. घटनाक्रम की जांच में दोनों महिला पर प्रोफेसर संचिता मीणा और दिव्या भनोट के बयान दर्ज किए गए हैं. वहीं, मारपीट की घटना के दौरान साइकोलॉजी डिपार्मेंट में मौजूद विद्यार्थियों और कर्मचारियों को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है.

ये है कमेटी के 4 सदस्य

इस मामले में गठित की गई 4 सदस्यीय जांच कमेटी में प्रॉक्टर प्रोफेसर चंदा बैन अध्यक्ष हैं. इसके अलावा इतिहास विभाग के प्रोफेसर बृजेश श्रीवास्तव, विधि विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर अनुपमा पंडित सक्सेना, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर केशव टेकाम सदस्य है. घटना की जांच कर रही कमेटी की अध्यक्ष प्रोफेसर चंदा बैन से जब ईटीवी भारत ने जांच की प्रगति पर बात करना चाही, तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया.

उन्होंने कहा कि "विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेशानुसार जांच चल रही है और प्रशासन को कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. इस संबंध में जो भी बात करना है, विश्वविद्यालय प्रशासन से करें. मैं मीडिया को किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं हूं."