विष्णु के दशावतार से जहांगीर महल तक, सागर यूनिवर्सिटी के कैलेंडर पर उकेरी ओरछा की 400 साल पुरानी विरासत
400 साल पुरानी ओरछा और दतिया की बुंदेली वॉल पेंटिंग को नया जीवन, दीवारों पर हो रही थी गुम, सागर यूनिवर्सिटी के छात्रों का कमाल. रिपोर्ट- कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 1:22 PM IST
सागर: बुंदेलखंड की लोक संस्कृति सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां की स्थापत्य और वास्तु कला का बोलबाला पूरी दुनिया में है. यहां के खजुराहो, ओरछा और दतिया जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल इस तरह की खूबसूरती से भरे हैं. बुंदेली भित्ति चित्रकला (wall painting) की बात करें, तो उसने कला प्रशंसकों को हमेशा आकर्षित किया है. बुंदेलखंड आंचल में भित्ति चित्रकला के एक से एक अनुपम उदाहरण देखने मिलेंगे. इसी कड़ी में ओरछा के राजा महल और जहांगीर महल की भित्ति चित्रकला काफी मशहूर है.
इन महलों में 400 साल पहले उकेरे गए भित्ति चित्र अब धीरे-धीरे रंग और खूबसूरती खोने लगे हैं. सागर यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के होनहार बच्चों ने ओरछा के राजा महल, जहांगीर महल और दतिया के भित्ति चित्रों को कैनवास पर उतरकर नया जीवन दिया है. खास बात ये है कि यूनिवर्सिटी ने अपने कैलेंडर में जगह दी थी और अगर सरकार मौका देती है, तो यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट के स्टूडेंट और प्रोफेसर इसको नवजीवन देने के लिए तैयार हैं.
जब फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के सुझाव को मिली हरी झंडी
फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के असि. प्रोफेसर आकाश मालवीय बताते हैं कि, ''यूनिवर्सिटी का 2026 का कैलेंडर तैयार हो रहा था, तो एक समिति का गठन किया, जिसको कैलेंडर के लिए सुझाव देना था. मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे समिति में शामिल किया गया. मैंने सुझाव दिया कि, बुंदेली भित्ति चित्रकला को जगह देना चाहिए और मेरे सुझाव को हरी झंडी मिली. तब हमने डिपार्टमेंट के 14 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया और ओरछा और दतिया के बुंदेली भित्ति चित्रकला पर काम शुरू किया.
इस ग्रुप ने ओरछा के राजा महल में बने भित्ति चित्रकला पर काम करना शुरू किया. हमारी एक टीम वहां गयी और बारीकी से अध्ययन कर फोटो लेकर आए. फिर हमारे स्टूडेंट्स ने भित्ति चित्र कैनवास पर उकेरे. जब ये चित्र कैलेंडर में शामिल हुए, तो बनाने वाले स्टूडेंट्स को क्रेडिट दिया गया. खास बात ये है कि कैलेंडर में शामिल होने पर लोगों ने बुंदेली भित्ति चित्रकला के महत्व को समझा और उसकी सराहना की. इस तरह भित्ति चित्रकला दीवारों में कैद थी और धीरे-धीरे क्षरण हो रहा था, उसको नवजीवन मिला.''
ओरछा के भित्ति चित्रों दतिया के भित्ति चित्रकला का उपयोग
आकाश मालवीय बताते है कि, ''भित्ति चित्र ओरछा के राजा महल और जहांगीर महल के लिए. इसमें दतिया में अलग-अलग जगहों पर बने भित्ति चित्रकला की अलंकारिकता को शामिल किया. ओरछा में भगवान विष्णु के अवतारों से संबंधित भित्ति चित्रकला के चित्रों को लिया. उन्हीं चित्रों में दतिया में सीलिंग पर बने चित्रों को लिया. जिसका उपयोग राजामहल के चित्रों को अलंकारिकता प्रदान करने किया. ओरछा और दतिया में दीवालों पर बने इन चित्रों का क्षरण हो रहा है. अगर हमें संस्कृति विभाग मौका देता है, तो हम वहां जाकर इनका पुराना वैभव लौटा सकते हैं और नए सिरे से तैयार कर सकते हैं.''
बुंदेलखंड के भित्ति चित्र कई चरण और तरीके
डिपार्टमेंट हैड बलवंत सिंह भदौरिया बताते हैं कि, ''बुंदेलखंड की स्थापत्य और वास्तुकला की पूरी दुनिया में अलग पहचान है. यहां खजुराहो, ओरछा के महल और कई सारे नागरशैली के मंदिर हैं. इसके अलावा यहां पर बहुत से भित्ति चित्र और लघु चित्र भी बनाए गए हैं. बुंदेली भित्ति चित्रकला के कई चरण और बनाने के अलग-अलघ तरीका है. ओरछा राजा महल में बहुत सारे भित्ति चित्र और लघु चित्र हैं. राजा महल के प्रारंभिक चरण के जो चित्र हैं, वो काफी सुंदर और बनाने का बिल्कुल अनोखा तरीका है. उसके बाद दूसरे चरण के चित्र मिलते हैं, जो समूचे बुंदेलखंड में देखने मिलते हैं. तीसरे चरण के चित्र लक्ष्मी मंदिर में मिलते हैं. ओरछा में बुंदेली भित्ति चित्रकला के तीनों चरण के चित्र मिलेंगे. इसके अलावा पूरे बुंदेलखंड में तालबेहट, दतिया और बहुत सी ऐसी जगह है, जहां भित्ति चित्रकला मिलेंगे.''
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ओरछा के भित्ति चित्र महाकाव्यों पर आधारित
बलवंत सिंह भदौरिया बताते हैं कि, ''राजा महल के भित्ति चित्र बहुत समृद्ध और हिंदी महाकाव्यों पर आधारित हैं. जिनमें विष्णु के दशावतारों को शामिल किया गया है. वहां के राजसी जीवन की झलक देखने मिलती है. ये कैलेंडर ओरछा के राजा महल को आधार बनाकर तैयार किया था. वहां पर श्रृखंला में चित्र बनाए गए हैं, वहां के भित्ति चित्र काफी प्रसिद्ध हैं. वहां पर नारी कुंजर का एक चित्र है, जो हाथी का है. इसके अलावा चंगुल चिड़िया का चित्र है, जो काफी प्रसिद्ध है. वहां पर राम दरबार का चित्र बहुत सुंदर है. भगवान विष्णु के दशावतार के चित्र हैं. इन चित्रों के रंग बड़े चटक और इनमें लाल रंग की आउटलाइन बनायी गयी हैं. इसके अलावा जहांगीर महल के चित्रों में मुगल प्रभाव दिखता है. इसके बाद अगले चरण के चित्रों में मराठा कालीन प्रभाव दिखाई देने लगता है.''
बुंदेली आर्ट को क्रियेटिव बनाने और नयी पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश
बलवंत सिंह भदौरिया कहते है कि, ''बुंदेलखंड की जो सांस्कृतिक धरोहरें है, वो काफी समृद्ध हैं और संरक्षण के अभाव में नष्ट भी हो रहे हैं. इस कैलेंडर में इनको शामिल करने का हमारा प्रयास था कि इसमें कुछ क्रिएटिव किया जाए, तो हमने कुछ चित्रों को क्रॉप करके उसका बार्डर कैलेंडर के चित्रों के लिए तैयार किया.''
वही इन भित्ति चित्रों को कैनवास पर करने वाले स्टूडेंट कहते हैं कि, ''ये हमारा बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा. हमने महसूस किया कि 400 साल पहले जब चित्रकारों ने इन्हें दीवारों पर बनाया होगा, तो उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी. हमने छोटी-छोटी बारीकियां भी इन चित्रों को बनाते समय सीखी हैं. पेंटिंग में एनाटॉमी का महत्व हमें समझ में आया है और ज्यादातर पेंटिंग जो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं तो उनको समझने का भी मौका मिला है. यूनिवर्सिटी के कैलेंडर के जरिए हम लोगों का प्रयास पूरे देश में पहुंचा है, यह हमारे लिए खुशी की बात है.''