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विष्णु के दशावतार से जहांगीर महल तक, सागर यूनिवर्सिटी के कैलेंडर पर उकेरी ओरछा की 400 साल पुरानी विरासत

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सागर: बुंदेलखंड की लोक संस्कृति सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां की स्थापत्य और वास्तु कला का बोलबाला पूरी दुनिया में है. यहां के खजुराहो, ओरछा और दतिया जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल इस तरह की खूबसूरती से भरे हैं. बुंदेली भित्ति चित्रकला (wall painting) की बात करें, तो उसने कला प्रशंसकों को हमेशा आकर्षित किया है. बुंदेलखंड आंचल में भित्ति चित्रकला के एक से एक अनुपम उदाहरण देखने मिलेंगे. इसी कड़ी में ओरछा के राजा महल और जहांगीर महल की भित्ति चित्रकला काफी मशहूर है.

इन महलों में 400 साल पहले उकेरे गए भित्ति चित्र अब धीरे-धीरे रंग और खूबसूरती खोने लगे हैं. सागर यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के होनहार बच्चों ने ओरछा के राजा महल, जहांगीर महल और दतिया के भित्ति चित्रों को कैनवास पर उतरकर नया जीवन दिया है. खास बात ये है कि यूनिवर्सिटी ने अपने कैलेंडर में जगह दी थी और अगर सरकार मौका देती है, तो यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट के स्टूडेंट और प्रोफेसर इसको नवजीवन देने के लिए तैयार हैं.