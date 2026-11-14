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सागर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स इलेक्शन को लेकर सवाल, प्रत्यक्ष प्रणाली से बाकी यूनिवर्सिटी में चुनाव, यहां क्यों नहीं

छात्र परिषद की जगह प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव की मांग ( Etv Bharat )

सागर : एक दौर था, जब सागर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और यहां छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे. पूरे मध्यप्रदेश की निगाह सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव पर होती थी. 1988 तक सागर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए और फिर मध्य प्रदेश सरकार के विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कार्य चुनाव बंद कर दिए गए. लेकिन अब सागर यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहां प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ने लगी है.

मेरिट के आधार पर हो रहा छात्र परिषद का गठन मांग करने वाले छात्र संगठनों का कहना है कि देश की दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं. लेकिन यूनिवर्सिटी द्वारा छात्र संघ की जगह छात्र परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से मेरिट के आधार पर कराए जाते हैं. हाल ही में यूनिवर्सिटी ने छात्र परिषद के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन जारी होते ही छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की मांग होने लगी है. लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में असहाय नजर आता है.