सागर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स इलेक्शन को लेकर सवाल, प्रत्यक्ष प्रणाली से बाकी यूनिवर्सिटी में चुनाव, यहां क्यों नहीं
दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से, फिर सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केवल छात्र परिषद का गठन क्यों? कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:44 AM IST|
Updated : November 14, 2026 at 11:44 AM IST
सागर : एक दौर था, जब सागर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और यहां छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे. पूरे मध्यप्रदेश की निगाह सागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव पर होती थी. 1988 तक सागर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए और फिर मध्य प्रदेश सरकार के विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कार्य चुनाव बंद कर दिए गए. लेकिन अब सागर यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहां प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ने लगी है.
मेरिट के आधार पर हो रहा छात्र परिषद का गठन
मांग करने वाले छात्र संगठनों का कहना है कि देश की दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं. लेकिन यूनिवर्सिटी द्वारा छात्र संघ की जगह छात्र परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से मेरिट के आधार पर कराए जाते हैं. हाल ही में यूनिवर्सिटी ने छात्र परिषद के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन जारी होते ही छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने की मांग होने लगी है. लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में असहाय नजर आता है.
छात्र परिषद के गठन की अधिसूचना
हाल ही में सागर यूनिवर्सिटी में छात्र परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई है. इस नोटिफिकेशन के जरिए डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में सत्र 2026-27 के लिए पिछली परीक्षा में मैरिट के आधार पर क्लास रीप्रजेंटेटिव व एचआर का निर्वाचन छात्र परिषद के गठन के लिए मंगलवार 17 नवंबर और गुरुवार 19 नवंबर 2026 को होना है.
छात्र परिषद की जगह प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव की मांग
यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन जारी करते ही छात्र संगठनों ने छात्र परिषद की छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग शुरू कर दी है. यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों और वर्तमान छात्रों का संगठन गौर यूथ फोरम का कहना है कि देश की दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव होते हैं, तो सागर में क्यों नहीं हो सकते? फोरम की यूनिवर्सिटी इकाई के अध्यक्ष भरत सोनी कहते हैं, '' अभी यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है, जिसमें सीआर, एचआर के चुनाव होने जा रहे हैं. हमारा सवाल है कि जब सीआर एचआर के चुनाव करवा रहे हैं, तो प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है? सीआरएचआर के चुनाव मेरिट के आधार पर होते हैं. उसमें यूनिवर्सिटी के दूसरे छात्रों की भागीदारी नहीं होती है और ना ही हस्तक्षेप होता है. देश की कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्रसंघ का गठन होता है, तो सागर यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है?''
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क्या कहते हैं पूर्व छात्र संघ के नेता
कभी सागर यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के सचिव रहे और वर्तमान में यूनिवर्सिटी के असि. प्रोफेसर राकेश सोनी बताते हैं, '' जब सागर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी थी, तो मप्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत संचालित होती थी. तब छात्र संघ चुनाव का प्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान था. जब मैं छात्र था, तो सागर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का सचिव प्रत्यक्ष प्रणाली से बना था. आज सागर यूनिवर्सिटी भारत सरकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत संचालित होती है. इस एक्ट में जब तक संशोधन नहीं होगा, तब तक प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं हो पाएंगे और ये संशोधन भारत सरकार ही कर सकती है. विश्वविद्यालय कार्य परिषद को इसका अधिकार नहीं होता है.''
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क्या कहना है विश्वविद्यालय प्रबंधन का
मीडिया ऑफिसर डॉ. विवेक जायसवाल कहते हैं, '' डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय जनवरी 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड हुआ. सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत छात्र संघ (student union) नहीं, बल्कि छात्र परिषद (student council) का गठन किया जाता है, जहां पर सीआर और एचआर का चयन मेरिट के आधार पर होता है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत विश्वविद्यालय छात्र परिषद का गठन करती है. दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं, तो वे यूनिवर्सिटी 2009 के पहले स्थापित हुई होंगी. उनके एक्ट में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने की व्यवस्था होगी.''
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वे आगे कहते हैं, '' भारत सरकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत छात्रसंघ चुनाव का प्रावधान नहीं है. वहीं, यूनिवर्सिटी स्तर पर यह अधिकार नहीं है कि विश्वविद्यालय कार्य परिषद ये फैसला कर सके. विश्वविद्यालय कार्य परिषद को अध्यादेश में बदलाव का अधिकार है, लेकिन एक्ट में संशोधन का अधिकार भारत सरकार को है