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सागर यूनिवर्सिटी की नई खोज, त्रिदेव जैसी शक्तियों वाला नैनो पार्टिकल, गंदे पानी से भी होगी खेती

यूनिवर्सिटी सागर की छात्रा ने किसानों के लिए विकसित की नैनो टेक्नोलॉजी, गंदे पानी को करेगी साफ, बैक्टीरिया का काम होगा तमाम.

SAGAR WATER TREATMENT INNOVATION
त्रिदेव जैसी शक्तियों वाला नैनो पार्टिकल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 3:09 PM IST

4 Min Read
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सागर: कृषि के लिए सिंचाई और फसलों के रोग दो महत्वपूर्ण विषय है. एक किसान अच्छी फसल के लिए सिंचाई के लिए पानी और फसल में लगने वाले रोगों से लड़ने की व्यवस्था कर ले, तो खेती वरदान साबित होती है. डॉ. हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर की माइक्रोबायोलॉजी की शोध छात्रा लक्ष्मी कुर्मी ने बहुत ही किफायती और कारगर त्रिदेव जैसी शक्ति वाली प्रणाली विकसित की है, जो औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में निकलने वाली रंजक (dyes) और दूसरे प्रदूषकों को नियंत्रित कर पानी को सिंचाई योग्य बना देता है.

वहीं फसलों में लगने वाले रोगों के कारक बैक्टीरिया और दूसरे रोगकारक (pathogens) को नियंत्रित करता है. इस रिसर्च के लिए लक्ष्मी कुर्मी को एमपी यंग साइंटिस्ट में यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है. वहीं इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसायटी द्वारा बेस्ट पोस्टर अवार्ड दिया गया है.

शोध छात्रा लक्ष्मी कुर्मी ने विकसित की फसलों का बचाने की प्रणाली (Sagar University Microbiology Department)

कैसे आया रिसर्च का आइडिया
फसलों या वनस्पतियों में अक्सर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण कोई ना कोई बीमारी हो जाती है. शोधकर्ता लक्ष्मी कुर्मी बताती हैं कि, ''रिसर्च का आइडिया ये था कि बैक्टीरिया या रोगकारक (pathogens) को नियंत्रित करने कोई ना कोई सिस्टम ईजाद किया जाए. इसके लिए रिसर्च में ऐसे आयरन नैनो पार्टिकल डिजाइन किए, जो औद्योगिक अपशिष्ट, रंजक (dyes), जैविक अपशिष्ट या दूसरे प्रदूषक तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं.

PATHOGEN CONTROL IN CROPS
नैनो टेक्नोलॉजी गंदे पानी को करेगी साफ (Sagar University Microbiology Department)

आयरन नैनो पार्टिकल दो तरह से काम करते हैं. पहले तो औद्योगिक प्रदूषक, रंजक क्रिस्टल वायलेट (सीवी) को निष्प्रभावी (degrade) करता है. साथ ही मानव और जलीय वातावरण के लिए रोगकारक (pathogens) और हानिकारक बैक्टीरिया को नियंत्रित करता है. इसके लिए कैटालिटिक फोटो डायनेमिक ट्रीटमेंट सिस्टम तैयार किया है.''

SAGAR UNIVERSITY STUDENT RESEARCH
सागर यूनिवर्सिटी की नई खोज (Sagar University Microbiology Department)

त्रिदेव जैसा शक्तिशाली नैनो पार्टिकल
इस आयरन नैनो पार्टिकल में त्रिदेव जैसी शक्तियां पाई जाती हैं. यह खुद में तीन तरह के एंजाइम बनाता है. जो ऑक्सीडेस, परऑक्सीडेस और कैटालिटिक एंजाइम है. ये एंजाइम रंजक के साथ मिलकर ऐसा सम्मिश्रण बनाता है. जो ऑक्सीजन से बने अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अणु और मुक्त कण उत्पन्न करता है और रोगकारक (pathogens) की झिल्ली (membrane) को भेदकर नष्ट कर देता है. खास बात ये है कि ये सिस्टम प्रकाश की उपस्थिति में काम करती है. ये सूर्य के प्रकाश और सामान्य प्रकाश में सक्रिय होकर बैक्टीरिया को खत्म कर देता है.

SAGAR UNIVERSITY STUDENT RESEARCH
शोधकर्ता लक्ष्मी कुर्मी को मिल चुके हैं अवार्ड (Sagar University Microbiology Department)

सर्वत्र मौजूद बैक्टीरिया को भी करता है काबू
स्यूडोमोनास (Pseudomonas) की मौजूदगी हर जगह है. ये बैक्टीरिया हवा, पानी और हर तरह के वातावरण में मौजूद है. मानव या वनस्पतियों के संपर्क में आकर कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है. शोधकर्ता लक्ष्मी कुर्मी बताती हैं कि, ''इस बैक्टीरिया को खत्म करने जितनी एंटीबायोटिक उपयोग करते हैं. ये उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है. इस बैक्टीरिया को नियंत्रित करने जरूरी है कि कोई ऐसी प्रणाली विकसित की जाए, जो कम खर्च में कारगर तरीके से काम कर सके. हमने ऐसी प्रणाली विकसित की है,जो काफी किफायती है. आयरन नैनो पार्टिकल प्रकाश संश्लेषक की भूमिका निभाते है. सूर्य के प्रकाश और सामान्य प्रकाश में ही ये प्रणाली सक्रिय होती है.

NANO water controlling bacteria
सर्वत्र मौजूद बैक्टीरिया को भी करता है काबू (Sagar University Microbiology Department)

एकदम नई और किफायती प्रणाली
रिसर्च गाइड माइक्रोबायोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. योगेश भार्गव कहते हैं कि, ''कृषि के क्षेत्र में पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने की ज्यादातर विधियां रासायनिक हैं. जिनका उपयोग छिड़काव कर किया जाता है. ये हानिकारक रसायन मिट्टी में जाकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं. हमारे सामने सवाल था कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि मिट्टी के सहारे पौधे तक पहुंचकर जल प्रदूषक नहीं, बल्कि उर्वरक के रूप में काम करें और बीमारियों की रोकथाम करें. इन बातों को ध्यान रख हमने ऐसी प्रणाली तैयार की, जो एकदम नयी है. सबसे अच्छी बात है कि ये काफी किफायती हैं. इसके लिए जरूरी नैनो पार्टिकल हमने आयरन से तैयार किए, जो आसानी से संश्लेषित किया जा सकते है.''

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